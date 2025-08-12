PSG Tottenham dove vederla: data, orario e diretta della Supercoppa UEFA

PSG Tottenham dove vederla? La Supercoppa UEFA 2025 si disputerà mercoledì 13 agosto 2025 allo Stadio Friuli di Udine, con calcio d’inizio alle ore 21. Sarà la 50ª edizione del trofeo, tradizionale appuntamento che inaugura la nuova stagione calcistica europea. In campo ci saranno il Paris Saint-Germain, campione in carica della UEFA Champions League, e il Tottenham Hotspur, vincitore della UEFA Europa League 2024/25.

Dove vedere PSG-Tottenham in diretta TV e streaming

La finale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con una copertura completa che includerà:

Pre-partita con analisi tattiche e ospiti in studio

Collegamenti a bordo campo

Post-partita con interviste e approfondimenti

Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su Sky Go, l’app ufficiale che consente di seguire la diretta su smartphone, tablet e PC, ovunque ci si trovi. Il match sarà inoltre visibile su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) la tv online che mette a disposizione tutti i contenuti di Sky

Regolamento della Supercoppa UEFA 2025

Come da tradizione, la Supercoppa UEFA si gioca in gara secca:

In caso di pareggio dopo i tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore , senza disputare i tempi supplementari.

L’attuale detentrice del titolo è il Real Madrid , vincitore dell’edizione 2024 grazie al successo per 2-0 sull’Atalanta.

PSG Tottenham dove vederla ? Informazioni rapide

Di seguito, tutte le informazioni necessarie per gli appassionati che vorranno vedere la finale di Supercoppa europea tra PSG e Tottenham:

Sede : Udine – Stadio Friuli

Data : mercoledì 13 agosto 2025

Orario : 21:00

Squadre : Paris Saint-Germain (Champions League) vs Tottenham (Europa League)

TV : Sky Sport

Streaming : Sky Go clicca qui per abbonarti a NOW ) e NOW (

Un grande antipasto di stagione

La sfida tra PSG e Tottenham promette intensità e spettacolo: due squadre ricche di talento, reduci da trionfi europei, pronte a contendersi il primo trofeo internazionale della stagione. Con una cornice di pubblico importante e l’atmosfera unica di una finale, la Supercoppa UEFA 2025 è destinata a essere uno degli eventi calcistici più attesi dell’estate.