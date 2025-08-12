Monza Inter in tv: la partita in diretta in chiaro e in streaming gratis

Monza Inter in tv? Manca sempre meno all’inizio della stagione ufficiale e Monza e Inter si preparano a un test di alto livello. Martedì 12 agosto 2025, all’U-Power Stadium di Monza, le due squadre si affronteranno in un’amichevole di lusso con calcio d’inizio alle ore 21.
La partita sarà un banco di prova importante per valutare la condizione delle due formazioni, a soli quattordici giorni dal via della nuova annata calcistica.
Monza-Inter in diretta ed esclusiva su Sportitalia
La sfida sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, visibile in chiaro e gratuitamente in tutta Italia. Un’occasione imperdibile per i tifosi, che potranno assistere alla gara comodamente da casa senza costi aggiuntivi.
La copertura televisiva inizierà con un ampio pre-partita dalle ore 19:30, ricco di analisi, interviste e collegamenti dal campo. Dopo il match, spazio alle dichiarazioni dei protagonisti e ai commenti tecnici.
Monza Inter in tv? Calciomercato protagonista nel post-partita
Come da tradizione, la serata proseguirà con Sportitalia Mercato, in onda dalle ore 23, per fare il punto sulle ultime trattative e indiscrezioni di calciomercato, con particolare attenzione alle mosse di Monza e Inter.
Monza Inter in tv, dove vederla in streaming gratis
Oltre alla diretta TV, il match sarà disponibile anche in streaming gratuito su:
- App Sportitalia
- Sito ufficiale www.sportitalia.com
La visione online sarà consentita solo dal territorio italiano.
Monza Inter in tv? Info rapide per il match
Di seguito, tutte le informazioni necessarie per seguire l’incontro:
- Stadio: U-Power Stadium, Monza
- Data: martedì 12 agosto 2025
- Orario: 21:00
- TV: Sportitalia (canale 60 DTT)
- Streaming: App Sportitalia e sportitalia.com (solo in Italia)
Questa amichevole di lusso promette spettacolo e intensità: un appuntamento che gli appassionati di calcio non vorranno perdere.