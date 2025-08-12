Bayern Monaco Grasshoppers dove vederla: data, orario e diretta streaming dell’amichevole

Bayern Monaco Grasshoppers dove vederla? L’amichevole Bayern Monaco-Grasshoppers è uno degli appuntamenti più attesi di questo precampionato, un’occasione per vedere all’opera i campioni di Germania contro una delle squadre storiche della Super League svizzera. Molti tifosi si stanno chiedendo Bayern Monaco Grasshoppers dove vederla e come seguire in diretta l’incontro.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su FC Bayern TV PLUS, il canale tematico ufficiale del club bavarese. Non si tratta di un’emittente televisiva tradizionale, ma di una piattaforma online in abbonamento che permette di seguire in streaming tutte le partite amichevoli, interviste esclusive, allenamenti e contenuti dietro le quinte del Bayern Monaco.

Come funziona FC Bayern TV PLUS

Per chi cerca informazioni su Bayern Monaco Grasshoppers dove vederla, è importante sapere che FC Bayern TV PLUS è disponibile in abbonamento con diverse opzioni:

4 euro per un mese

per un mese 20 euro per 6 mesi

per 6 mesi 36 euro per un anno

L’iscrizione si effettua direttamente sul sito ufficiale del Bayern Monaco e consente l’accesso ai contenuti su PC, smartphone, tablet e smart TV compatibili.

Orario e data della partita

L’amichevole tra Bayern Monaco e Grasshoppers si giocherà martedì 12 agosto alle ore 18. Sarà un test importante per i bavaresi, che stanno preparando la nuova stagione con l’obiettivo di confermarsi in Bundesliga e competere al massimo livello in Champions League.

Per i tifosi italiani e per chi segue il calcio internazionale, questa sarà un’occasione per vedere da vicino i nuovi acquisti, valutare la condizione dei big e scoprire giovani talenti.

In sintesi: se vi state chiedendo Bayern Monaco Grasshoppers dove vederla, la risposta è semplice: esclusivamente su FC Bayern TV PLUS, con abbonamento a partire da 4 euro. Un investimento minimo per vivere da vicino il mondo Bayern e non perdere neanche un minuto della sfida contro il Grasshoppers.