Napoli Sorrento dove vederla? Come seguire la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Napoli Sorrento dove vederla. Gli azzurri di Antonio Conte, campioni di Italia in carica, scendono in campo per un’altra amichevole.

Dopo le sconfitte contro Arezzo e Brest a cui è seguito il pari contro la Casertana, i partenopei hanno trovato un altro successo nelle amichevoli estive (il primo era arrivato contro il Catanzaro per 2-1) superando per 3-2 gli spagnoli del Girona. In rete, per gli uomini di Conte, Di Lorenzo e De Bruyne, con l’ex Manchester City autore di una doppietta, portando i campioni d’Italia in carica sul 3-0. Una doppietta di Stuani ha permesso agli spagnoli di accorciare il risultato sul 3-2, senza però trovare la rete del pareggio.

Napoli Sorrento dove vederla – Le amichevoli su Sky

In attesa della ripresa dei campionati di calcio, nella Casa dello Sport di Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) arrivano anche le amichevoli estive del Napoli, live in pay-per-view, i match prestagionali del Sassuolo, l’Anglo-Palermitan Trophy tra Palermo e Manchester City, e le sfide internazionali della Women’s Cup.

Napoli Sorrento dove vederla – Quando si gioca

Napoli-Sorrento si giocherà allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro domenica 10 agosto 2025 alle ore 11.00, sede dell’ultima parte del ritiro estivo di quest’anno dei partenopei che sono chiamati a difendere lo scudetto vinto la scorsa stagione e torneranno inoltre a calcare il palcoscenico prestigioso della Champions League, il massimo torneo UEFA per club.

La sfida fra Napoli e Sorrento sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), con la telecronaca che sarà affidata a Davide Polizzi, mentre a bordocampo ci sarà Francesco Modugno.

Dall’altra parte per il Sorrento, militante nel girone C di Serie C, sarà l’ultima amichevole di questa estate, visto che domenica 17 agosto ci sarà l’esordio ufficiale in Coppa Italia Serie C, competizione appunto riservata esclusivamente alle formazioni del terzo campionato professionistico italiano, in casa della Salernitana, retrocessa in C dopo aver perso i playout di Serie B contro la Sampdoria.