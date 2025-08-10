Borussia Dortmund Juventus dove vederla? Come seguire la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Borussia Dortmund Juventus dove vederla. Il match è in programma domenica 10 agosto, alle ore 17.30.

Dalla Reggiana al Borussia Dortmund, la Juventus alza il livello dell’avversaria in amichevole. E dovrà anche alzare il proprio, di livello, perché la prima uscita contro gli emiliani di Serie B non è stata particolarmente brillante, con un 2-2 caratterizzato da molte più ombre che luci. E, di conseguenza, contro una squadra che fa la Champions League servirà tutta un’altra prova.

Igor Tudor, però, è soddisfatto della settimana di lavori in Germania che si concluderà proprio con il test al Westfalenstadion: “Abbiamo lavorato bene, è stata una bella settimana di lavoro senza caldo e i ragazzi hanno mostrato grande voglia e professionalità”, ha dichiarato il tecnico alla vigilia della sfida contro i gialloneri.

Borussia Dortmund Juventus dove vederla – Come seguire la partita

La partita Borussia Dortmund-Juventus non sarà disponibile gratuitamente in Italia, come le altre del campionato di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La sfida sarà trasmessa anche in chiaro su Nove.