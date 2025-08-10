Barcellona Como dove vederla: info, orario e diretta streaming

Barcellona Como dove vederla è la domanda che molti tifosi si pongono in vista del Trofeo Gamper, in programma domenica 10 agosto alle ore 21. L’evento vedrà il Como affrontare i blaugrana al Camp Nou, in una sfida di prestigio e fascino.
Alla vigilia, Cesc Fabregas ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai media catalani: “Se ci sarà un’opportunità di mercato, si vedrà e si analizzerà. Cercheremo di fare il meglio per questo club. Tutti i grandi giocatori sono i benvenuti, soprattutto quelli che possono comprendere bene la nostra idea di gioco: aiutare nell’uscita di palla, essere dominanti. Cerchiamo di portare calciatori che sappiano entrare rapidamente nelle nostre dinamiche”.
Il tecnico del Como (aspetta se vuoi sapere Barcellona Como dove vederla) ha commentato anche l’interesse per Inaki Pena, portiere del Barcellona che quest’anno rischia poco spazio dietro Joan Garcia, Szczesny e, una volta recuperato, Ter Stegen. Il giocatore gradirebbe la destinazione Como e il match di domenica potrebbe essere l’occasione giusta per intavolare la trattativa. Il Barça sarebbe disposto anche a un prestito, previo rinnovo contrattuale in scadenza a giugno.
L’albo d’oro del Trofeo Gamper
- 2020 – Barcellona
- 2021 – Barcellona
- 2022 – Barcellona
- 2023 – Barcellona
- 2024 – Barcellona
Barcellona Como dove vederla in TV e streaming
Quindi Barcellona Como dove vederla? Il Trofeo Gamper 2025 tra Barcellona e Como sarà trasmesso solo in streaming su ComoTv. Non è prevista copertura televisiva in chiaro o su altre piattaforme pay-tv.
Come vedere Como TV? L’accesso ai contenuti live
Di seguito, un elenco delle competizioni che saranno visibili sulla piattaforma streaming lungo l’arco della stagione:
- Saudi Pro League, Saudi Supercup e Saudi King’s Cup
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana e Recopa Sudamericana
- Eredivisie
- Coppa di Francia
- Coppa di Portogallo e Supercoppa di Portogallo
- Scottish Premiership, Scottish Cup, Scottish League Cup e Scottish Championship
- Liga Profesional Argentina e Trofeo de Campeones
- HNL Croazia
- Globe Soccer Awards
Non solo calcio: su Como TV tornano anche gli sport da combattimento, con il live dei Cage Warriors da Roma e nuovi incontri di boxe, per un palinsesto variegato. Godere dei contenuti di Como TV è semplice, basta iscriversi gratuitamente alla piattaforma e sarà possibile accedere alle dirette di tutte le partite.