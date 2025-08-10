Barcellona Como dove vederla: info, orario e diretta streaming

Barcellona Como dove vederla è la domanda che molti tifosi si pongono in vista del Trofeo Gamper, in programma domenica 10 agosto alle ore 21. L’evento vedrà il Como affrontare i blaugrana al Camp Nou, in una sfida di prestigio e fascino.

Alla vigilia, Cesc Fabregas ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai media catalani: “Se ci sarà un’opportunità di mercato, si vedrà e si analizzerà. Cercheremo di fare il meglio per questo club. Tutti i grandi giocatori sono i benvenuti, soprattutto quelli che possono comprendere bene la nostra idea di gioco: aiutare nell’uscita di palla, essere dominanti. Cerchiamo di portare calciatori che sappiano entrare rapidamente nelle nostre dinamiche”.

Il tecnico del Como (aspetta se vuoi sapere Barcellona Como dove vederla) ha commentato anche l’interesse per Inaki Pena, portiere del Barcellona che quest’anno rischia poco spazio dietro Joan Garcia, Szczesny e, una volta recuperato, Ter Stegen. Il giocatore gradirebbe la destinazione Como e il match di domenica potrebbe essere l’occasione giusta per intavolare la trattativa. Il Barça sarebbe disposto anche a un prestito, previo rinnovo contrattuale in scadenza a giugno.

L’albo d’oro del Trofeo Gamper