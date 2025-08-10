Audace Cerignola Avellino dove vederla: come seguire la sfida di Coppa Italia in diretta

Se hai cliccato su questo articolo vuoi sapere Audace Cerignola Avellino dove vederla. Nuova sfida ad eliminazione diretta per il turno preliminare di Coppa Italia 2025/26: Audace Cerignola-Avellino si giocherà domenica 10 agosto 2025 con calcio d’inizio alle ore 20:30. La partita, in programma allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, metterà di fronte due squadre determinate a proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale.
Tabellone Coppa Italia, le sfide e gli incroci
Il tabellone della Coppa Italia 2025/26 è stato definito così ufficialmente nelle ultime settimane dalla Lega Serie A. Fra le formazioni appena citate sicuramente, come è stato per il Napoli quest’anno la più blasonata è sicuramente il Milan che inizierà il suo cammino nella coppa nazionale dai trentaduesimi con la sfida contro il Bari a San Siro. In caso di passaggio del turno, ecco la vincente di Lecce-Juve Stabia con la partita che si giocherà sempre al Meazza. Proseguendo il Milan incontrerebbe la Lazio agli ottavi ed, eventualmente, il Bologna nei quarti.
Audace Cerignola Avellino dove vederla: le informazioni utili
Per chi si chiede Audace Cerignola dove vederla, c’è una precisazione importante: questa partita non sarà trasmessa in TV né in streaming. Infatti, la Coppa Italia 2025/26 verrà seguita in diretta televisiva in esclusiva sulle reti Mediaset soltanto a partire dai trentaduesimi di finale. Ciò significa che le sfide del turno preliminare, come questa, non avranno copertura televisiva ufficiale. L’unico modo per assistere al match sarà dunque recarsi allo stadio e vivere dal vivo le emozioni della gara.
Audace Cerignola Avellino dove vederla? Riassunto e info utili
- Competizione: Coppa Italia 2025/26 – turno preliminare
- Partita: Audace Cerignola-Avellino
- Data: domenica 10 agosto 2025
- Orario: 20:30
- Dove vederla: non trasmessa in TV o streaming (Coppa Italia visibile su Mediaset dai 32esimi in avanti)
- Chi vince la sfida trova: Hellas Verona