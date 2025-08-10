Audace Cerignola Avellino dove vederla: come seguire la sfida di Coppa Italia in diretta

Il tabellone della Coppa Italia 2025/26 è stato definito così ufficialmente nelle ultime settimane dalla Lega Serie A . Fra le formazioni appena citate sicuramente, come è stato per il Napoli quest’anno la più blasonata è sicuramente il Milan che inizierà il suo cammino nella coppa nazionale dai trentaduesimi con la sfida contro il Bari a San Siro. In caso di passaggio del turno, ecco la vincente di Lecce-Juve Stabia con la partita che si giocherà sempre al Meazza. Proseguendo il Milan incontrerebbe la Lazio agli ottavi ed, eventualmente, il Bologna nei quarti.

Audace Cerignola Avellino dove vederla: le informazioni utili

Per chi si chiede Audace Cerignola dove vederla, c’è una precisazione importante: questa partita non sarà trasmessa in TV né in streaming. Infatti, la Coppa Italia 2025/26 verrà seguita in diretta televisiva in esclusiva sulle reti Mediaset soltanto a partire dai trentaduesimi di finale. Ciò significa che le sfide del turno preliminare, come questa, non avranno copertura televisiva ufficiale. L’unico modo per assistere al match sarà dunque recarsi allo stadio e vivere dal vivo le emozioni della gara.

Audace Cerignola Avellino dove vederla? Riassunto e info utili