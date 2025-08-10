Atalanta Opatija dove vederla: canale, orario, diretta tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo, ti stai chiedendo Atalanta Opatija dove vederla. Dopo il pesante ko contro il Colonia, i nerazzurri di Ivan Juric tornano in campo per un altro test amichevole verso l’esordio in campionato.
Una gara che, pur essendo amichevole, rappresenta un momento importante per valutare la condizione delle squadre e capire a che punto è la preparazione. L’Atalanta arriva a questo match contro i croati dell’Opatija con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe e consolidare il lavoro tattico svolto nelle ultime settimane.
Queste partite di agosto servono per capire la condizione atletica e mentale delle squadre. Gli allenatori tendono a provare nuove soluzioni, a dare spazio ai giovani e a verificare il rendimento dei nuovi acquisti.
Atalanta, i risultati finora nelle amichevole estive
- Atalanta-Atalanta Under 23 1-0
- Lipsia-Atalanta1-2
- Atalanta-Monza 2-1
- Colonia-Atalanta 4-0
Le prossime amichevoli dei nerazzurri di Ivan Juric:
- Atalanta-Opatija
- Atalanta-Juventus (16 agosto 2025 alle 20.45 allo Stadio di Bergamo)
Atalanta Opatija, l’orario del calcio d’inizio
Il calcio d’inizio è fissato per le ore 10.30 di domenica 10 agosto. Si tratta di un orario studiato anche in funzione delle temperature estive, per garantire ritmo e qualità del gioco.
Atalanta Opatija dove vederla in diretta
La partita si disputerà a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia. Per chi si chiede Atalanta Opatija dove vederla, la risposta è semplice: la partita sarà visibile su canale YouTube Atalanta.
Lo ha infatti confermato lo stesso club nerazzurro sul proprio sito: “Domenica 10 agosto, è in programma un’altra amichevole, contro la formazione croata dell’NK Opatija. La partita si disputerà a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia (calcio d’inizio alle ore 10.30) e sarà trasmessa sul canale YouTube di Atalanta BC in diretta streaming in collaborazione con Bergamo Tv”.