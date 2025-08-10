Atalanta Opatija dove vederla: canale, orario, diretta tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo, ti stai chiedendo Atalanta Opatija dove vederla. Dopo il pesante ko contro il Colonia, i nerazzurri di Ivan Juric tornano in campo per un altro test amichevole verso l’esordio in campionato.

Una gara che, pur essendo amichevole, rappresenta un momento importante per valutare la condizione delle squadre e capire a che punto è la preparazione. L’Atalanta arriva a questo match contro i croati dell’Opatija con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe e consolidare il lavoro tattico svolto nelle ultime settimane.

Queste partite di agosto servono per capire la condizione atletica e mentale delle squadre. Gli allenatori tendono a provare nuove soluzioni, a dare spazio ai giovani e a verificare il rendimento dei nuovi acquisti.

Atalanta, i risultati finora nelle amichevole estive

Atalanta-Atalanta Under 23 1-0

Lipsia-Atalanta1-2

Atalanta-Monza 2-1

Colonia-Atalanta 4-0

Le prossime amichevoli dei nerazzurri di Ivan Juric: