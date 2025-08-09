Valencia Torino dove vederla: canale, orario e diretta tv e streaming

Valencia Torino dove vederla? Sabato sera di grande calcio internazionale per i tifosi granata: Valencia-Torino, valida per il prestigioso Trofeo Naranja, si giocherà sabato 9 agosto 2025 alle ore 21:00 allo stadio Mestalla. Una sfida dal fascino particolare, che vedrà i granata affrontare una delle squadre storiche della Liga spagnola, in un contesto ricco di tradizione e spettacolo.

Valencia Torino dove vederla in diretta TV e streaming

Per chi si chiede Valencia Torino dove vederla, l’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), accessibile a tutti gli abbonati attivi della piattaforma. Ma c’è una novità importante per i tifosi del Toro: i soli abbonati al Torino per la stagione 2025/26 potranno vedere la partita gratuitamente su Torino Channel. Per usufruire di questa opportunità, sarà necessario essere registrati su torinofc.it e aver associato al proprio profilo il numero della tessera Cuore Granata relativa all’abbonamento stagionale.

Questa doppia possibilità di visione rende l’evento accessibile sia agli abbonati DAZN, sia ai tifosi più fedeli che hanno sottoscritto la tessera stagionale del club.

Un test di lusso per il Torino

Il Trofeo Naranja è una competizione amichevole di grande prestigio, che il Valencia organizza ogni anno come appuntamento simbolico prima dell’inizio della stagione. Per il Torino, si tratta di un test probante contro una squadra di livello europeo, ideale per valutare la condizione fisica, i meccanismi di gioco e l’inserimento dei nuovi arrivi.

Il tecnico granata avrà la possibilità di provare soluzioni tattiche e dare spazio a tutta la rosa, mentre i tifosi potranno godersi una serata di calcio di alto profilo.

Valencia Torino dove vederla? Riassunto e info utili

Evento: Trofeo Naranja

Trofeo Naranja Partita: Valencia-Torino

Valencia-Torino Data: sabato 9 agosto 2025

sabato 9 agosto 2025 Orario: 21:00

21:00 Dove vederla:

DAZN (per abbonati attivi) Torino Channel (gratis per abbonati stagione 2025/26, previa registrazione e associazione tessera Cuore Granata su torinofc.it)



In sintesi, se vi state chiedendo Valencia Torino dove vederla, l’appuntamento è fissato per sabato 9 agosto alle ore 21:00 su DAZN o, per gli abbonati del Toro, in streaming gratuito su Torino Channel.