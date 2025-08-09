Udinese Werder Brema dove vederla: canale, orario e diretta tv e streaming

Udinese Werder Brema dove vederla? Sfida internazionale di prestigio per i bianconeri: Udinese-Werder Brema si giocherà sabato 9 agosto 2025 alle ore 15:30. L’amichevole, in programma in pieno precampionato, metterà di fronte due storiche realtà calcistiche europee: da un lato l’Udinese, protagonista della Serie A, dall’altro il Werder Brema, squadra della Bundesliga tedesca.

Udinese Werder Brema dove vederla in diretta streaming

Per chi si chiede Udinese Werder Brema dove vederla, la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Per accedere alla visione sarà necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma. La diretta streaming sarà disponibile su smart TV compatibili, smartphone, tablet e PC, oltre che tramite dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e console di gioco. Questo permetterà a tutti i tifosi di seguire l’incontro comodamente ovunque si trovino.

Un test importante per i bianconeri

La sfida contro il Werder Brema rappresenta un banco di prova ideale per valutare la condizione fisica dell’Udinese e l’efficacia delle nuove soluzioni tattiche adottate dall’allenatore. Il club tedesco è noto per il suo gioco intenso e organizzato, e affrontarlo in piena estate significa mettere alla prova resistenza, reattività e capacità di adattamento. Inoltre, sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti e osservare l’intesa tra i reparti, elementi fondamentali in vista dell’avvio della Serie A.

Udinese Werder Brema dove vederla? Riassunto e info utili

Partita: Udinese-Werder Brema

Udinese-Werder Brema Data: sabato 9 agosto 2025

sabato 9 agosto 2025 Orario: 15:30

15:30 Dove vederla: diretta streaming su DAZN (con abbonamento attivo)

In sintesi, se vi state domandando Udinese Werder Brema dove vederla, l’appuntamento è fissato su DAZN, sabato 9 agosto 2025 alle ore 15:30, per un test internazionale che promette ritmo e indicazioni preziose per la stagione.