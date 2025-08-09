Stoccarda Bologna dove vederla: canale, orario, diretta tv e streaming

Stoccarda Bologna dove vederla? Un altro test internazionale attende i rossoblù: Stoccarda-Bologna si giocherà sabato 9 agosto 2025 alle ore 17:00. L’amichevole estiva metterà di fronte il Bologna, reduce da una stagione brillante in Serie A, e lo Stoccarda, squadra protagonista della Bundesliga tedesca.

Stoccarda Bologna dove vederla in diretta streaming

Per chi si chiede Stoccarda Bologna dove vederla, la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Per seguirla sarà necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma. Il match sarà visibile in streaming su smart TV compatibili, smartphone, tablet e PC, oltre che tramite dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e console di gioco. Questa flessibilità permetterà ai tifosi di non perdere neppure un minuto della sfida, ovunque si trovino.

Un test probante per Thiago Motta e i suoi

La sfida contro lo Stoccarda rappresenta un banco di prova impegnativo per il Bologna, che prosegue la preparazione estiva affrontando un avversario di livello europeo. Il tecnico Vincenzo Italiano potrà sperimentare soluzioni tattiche, testare l’intesa tra i reparti e dare minuti a tutti i giocatori, compresi i nuovi arrivi. Lo Stoccarda, noto per il suo gioco rapido e verticale, offrirà un avversario che costringerà i rossoblù a mantenere alta l’attenzione per tutti i 90 minuti.

Stoccarda Bologna dove vederla? Riassunto e info utili

Partita: Stoccarda-Bologna

Stoccarda-Bologna Data: sabato 9 agosto 2025

sabato 9 agosto 2025 Orario: 17:00

17:00 Dove vederla: diretta streaming su DAZN (con abbonamento attivo)

In sintesi, se vi state domandando Stoccarda Bologna dove vederla, l’appuntamento è su DAZN, sabato 9 agosto alle ore 17:00, per un’amichevole internazionale che promette ritmo e indicazioni importanti in vista della prossima stagione di Serie A.