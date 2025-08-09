Rennes Genoa dove vederla: canale, orario, diretta tv e streaming

Rennes Genoa dove vederla? L’attesa è quasi finita: Rennes-Genoa si giocherà sabato 9 agosto 2025 alle ore 18:00. La partita rappresenta un importante test amichevole estivo per il Genoa, impegnato contro una delle squadre più solide della Ligue 1 francese. I rossoblù, reduci dalla preparazione precampionato, avranno così l’opportunità di misurarsi con un avversario di spessore, utile per affinare schemi e condizione fisica in vista degli impegni ufficiali.

Rennes Genoa dove vederla in diretta TV e streaming

Per chi si chiede Rennes Genoa dove vederla, la risposta è semplice: la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Sarà quindi necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma per poter seguire l’incontro in diretta streaming, sia su smart TV compatibili che su dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. L’accesso sarà possibile anche tramite console di gioco e dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, garantendo così la massima flessibilità nella visione.

Un test importante per il Genoa

Il match contro il Rennes non è solo un’amichevole, ma un banco di prova significativo per valutare la condizione della squadra e l’inserimento dei nuovi acquisti. Il tecnico rossoblù Vieira avrà la possibilità di provare diverse soluzioni tattiche e testare l’intesa tra i reparti. Dall’altra parte, il Rennes, che milita stabilmente nella parte alta della Ligue 1, offrirà un avversario dinamico e fisicamente preparato.

Rennes Genoa dove vederla? Riassunto e info utili

Partita: Rennes-Genoa

Rennes-Genoa Data: sabato 9 agosto 2025

sabato 9 agosto 2025 Orario: 18:00

18:00 Dove vederla: diretta streaming su DAZN (con abbonamento attivo)

In conclusione, se vi state chiedendo Rennes Genoa dove vederla, la risposta è chiara: appuntamento su DAZN, sabato 9 agosto 2025 alle ore 18:00, per un incontro che promette spettacolo e sarà un banco di prova fondamentale per il Genoa in vista della nuova stagione.