Racing Santander Cagliari dove vederla: canale, orario e diretta tv

Il precampionato del Cagliari prosegue con un interessante test internazionale. Racing Santander-Cagliari si giocherà in un doppio appuntamento sabato 9 agosto 2025 alle ore 11.00 e alle ore 19.00. Il primo incontro è in programma al campo sportivo di El Astillero; la seconda partita sarà allo stadio “El Sardinero”. Una doppia sfida amichevole che servirà ai rossoblù per mettere minuti nelle gambe, testare soluzioni tattiche e confrontarsi con una squadra solida della Segunda División spagnola.

Racing Santander Cagliari dove vederla in diretta streaming

Per chi si chiede Racing Santander Cagliari dove vederla, la buona notizia è che le due partite saranno trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Cagliari. Basterà collegarsi pochi minuti prima del calcio d’inizio per seguire la cronaca live dell’incontro, disponibile su qualsiasi dispositivo connesso a Internet: smart TV, smartphone, tablet o PC. Questa modalità permetterà anche ai tifosi all’estero di seguire la squadra senza alcun costo aggiuntivo e senza abbonamenti.

Un banco di prova per Pisacane e i suoi uomini

La sfida contro il Racing Santander sarà un’occasione importante per il tecnico Fabio Pisacane, che potrà valutare lo stato di forma della rosa e l’inserimento dei nuovi acquisti. La squadra spagnola, che gioca in casa e vanta una buona tradizione calcistica, offrirà un test probante sia dal punto di vista fisico che tattico.

In queste amichevoli estive, l’obiettivo principale non è il risultato, ma la crescita collettiva, l’affiatamento tra i reparti e la sperimentazione di nuove strategie in vista della Serie A.

Racing Santander Cagliari dove vederla? Riassunto e info utili

Partita: Racing Santander-Cagliari

Racing Santander-Cagliari Data: sabato 9 agosto 2025

sabato 9 agosto 2025 Orario: 11.00 e 19.00

11.00 e 19.00 Dove vederla: in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale del Cagliari

In sintesi, se vi state domandando Racing Santander Cagliari dove vederla, l’appuntamento è fissato per sabato 9 agosto 2025 alle 11.00 e alle 19.00 sul canale YouTube del Cagliari, per un doppio match internazionale che promette ritmo, agonismo e utili indicazioni per la stagione che sta per iniziare.