Palermo Manchester City in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Palermo Manchester City in streaming gratis. Le due squadre scendono sul campo dello stadio Barbera per l’Anglo-Palermitan Trophy.

Palermo Manchester City in streaming gratis – Le amichevoli su Sky

In attesa della ripresa dei campionati di calcio, nella Casa dello Sport di Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) arrivano anche le amichevoli estive del Napoli, live in pay-per-view, i match prestagionali del Sassuolo, l’Anglo-Palermitan Trophy tra Palermo e Manchester City, e le sfide internazionali della Women’s Cup.

Palermo Manchester City in streaming gratis – Quando si gioca

Palermo-Manchester City si giocherà allo stadio Barbera di Palermo sabato 9 agosto 2025 alle ore 21.00, casa della squadra siciliana che più che mai punta questa stagione a centrare la promozione in Serie A, categoria che manca dal 2016/17. Le ambizioni sono rinate con l’approdo del City Football Group diventato nuovo proprietario del Palermo che è entrato così nella galassia dei club controllati dal gruppo emiratino che gestisce anche il Manchester City, motivo di questo trofeo, e il Girona, fra le altre.

La sfida del Barbera sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), con la telecronaca che sarà affidata a Dario Massara. Il match sarà disponibile in diretta anche su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

Sulla panchina degli inglesi ci sarà ancora Pep Guardiola, dopo che il tecnico catalano ha firmato il rinnovo di contratto con il club in uno dei periodi peggior da quando è approdato in Inghilterra e che poteva costare la qualificazione alla Champions League, raggiunta anche in modo piuttosto agevole una volta usciti proprio dalla massima competizione europea per mano del Real Madrid agli spareggi per qualificarsi agli ottavi di finale.