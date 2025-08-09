Palermo Manchester City dove vederla: canale, orario e diretta TV

Il Renzo Barbera si prepara a vivere una serata di calcio internazionale di altissimo livello. Palermo-Manchester City, valida per l’Anglo-Palermitan Trophy, si giocherà sabato 9 agosto 2025 con calcio d’inizio fissato alle 21:00. Un appuntamento speciale che vedrà i rosanero affrontare i campioni d’Inghilterra 2023/24 e d’Europa nel 2022/23 in una sfida dal fascino unico.

Palermo Manchester City dove vederla in diretta TV e streaming

Per chi si chiede Palermo Manchester City dove vederla, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con telecronaca affidata a Dario Massara e commenti e aggiornamenti da bordocampo di Giovanni Di Marco.

Ma non solo: il match sarà disponibile anche su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) in diretta streaming, per permettere a tutti gli abbonati della piattaforma di seguire la gara comodamente su smart TV, dispositivi mobili, PC o tramite device come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Una sfida di prestigio per il Palermo

Affrontare il Manchester City di Pep Guardiola è un’occasione storica per il Palermo e per i suoi tifosi. Sarà un test di altissimo livello, utile per valutare la condizione della squadra siciliana e offrire spettacolo ai tanti appassionati presenti allo stadio e davanti agli schermi. Il City, con la sua rosa stellare e il suo gioco avvolgente, rappresenta il massimo della competitività mondiale, mentre il Palermo potrà contare sul calore del proprio pubblico per cercare una prestazione di carattere.

Palermo Manchester City dove vederla? Riassunto e info utili

Evento: Anglo-Palermitan Trophy

Anglo-Palermitan Trophy Partita: Palermo-Manchester City

Palermo-Manchester City Data: sabato 9 agosto 2025

sabato 9 agosto 2025 Orario: 21:00

21:00 Dove vederla:

TV: Sky Sport Calcio Streaming: NOW e DAZN (con abbonamento attivo)



In sintesi, per sapere Palermo Manchester City dove vederla, basterà collegarsi a Sky Sport, NOW o DAZN sabato 9 agosto alle ore 21:00 per vivere una notte di calcio spettacolare al Renzo Barbera.