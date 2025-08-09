Manchester United Fiorentina dove vederla: orario, canale e diretta TV

Manchester United Fiorentina dove vederla? L’estate 2025 regala amichevoli di grande fascino e Manchester United-Fiorentina è una di quelle da non perdere. Il match si disputerà sabato 9 agosto 2025 alle ore 13:45, portando la squadra viola a confrontarsi con un gigante della Premier League.

Per chi si chiede Manchester United Fiorentina dove vederla, la risposta è chiara: il match sarà trasmesso in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Basterà avere un abbonamento attivo per seguire la partita su smart TV, PC, tablet o smartphone.

Manchester United Fiorentina dove vederla? Una sfida di alto livello

La Fiorentina avrà l’occasione di misurarsi con un avversario di livello assoluto, mettendo alla prova nuovi schemi e giocatori appena arrivati. Per il Manchester United sarà l’ennesima occasione per affinare la preparazione in vista del campionato inglese. Stefano Pioli vuole capire cosa manca ancora alla sua squadra, mentre si stanno definendo le ultime operazioni in vista della nuova stagione.

Gli appassionati potranno contare anche sugli aggiornamenti social e le interviste post-gara sui canali ufficiali delle due società.

Manchester United Fiorentina dove vederla? Le formazioni

Di seguito, le probabili formazioni dell’incontro che si sfideranno nella giornata di domani. Non tutti i calciatori presenti sono ancora sicuri di giocare nelle due squadre nella nuova stagione. Le ultime settimane di mercato potrebbero essere decisive in questo senso:

Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; De Ligt, Maguire, Heaven; Dalot, Fernandes, Mainoo, Dorgu; Amad, Cunha; Hojlund. Allenatore: Amorim.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Richardson, Fagioli, Gosens; Ndour, Fazzini; Kean. Allenatore: Pioli.