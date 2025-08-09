Leeds Milan in streaming gratis? Guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Leeds Milan in streaming gratis. Il match è in programma sabato 9 agosto, alle ore 16.00.

Le due squadre scendono sul campo per una amichevole prestagionale.

La partita Leeds-Milan non sarà disponibile gratuitamente in Italia, come le altre del campionato di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

Leeds Milan in streaming gratis – Su DAZN anche Serie A e il grande calcio internazionale

Abbonarsi a DAZN per un mese – o con la soluzione unica, che consente di risparmiare fino a 240 euro all’anno – per seguire la partita Leeds-Milan (CLICCA QUI) è conveniente considerando che nel costo non è compresa solo la singola gara ma la visione di tutti i contenuti della piattaforma.

Oltre a Leeds-Milan, sottoscrivendo l’abbonamento a DAZN, sarà possibile seguire anche tutta la Serie A TIM per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). E ancora tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports e il Mondiale per Club 2025 in estate, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League.

L’offerta comprende anche il volley italiano femminile e maschile con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A e competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, l’offerta sportiva di Eurosport con Canali HD1 e HD1 che include il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.

Leeds Milan in streaming gratis – I costi del servizio

A livello medio, i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli introdotti con il nuovo listino di gennaio 2024, fatta eccezione per l’ultimo adeguamento anche per gli abbonamenti mensili che sono rimasti invariati per tutti gli abbonati (vecchi e nuovi) da agosto 2023 ad oggi. Di seguito, tutti i piani di abbonamento, ricordando che anche per la stagione 2024/25 ci sarà uno sconto significativo per chi sceglierà di pagare la sottoscrizione in un’unica soluzione:

DAZN Sports – risparmio annuale di 80 euro con pagamento in un’unica soluzione

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione DAZN Goal – risparmio annuale di 110 euro con pagamento in un’unica soluzione

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione DAZN Full – risparmio annuale di 180 euro con pagamento in un’unica soluzione (tutta la Serie A inclusa)

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione (tutta la Serie A inclusa) DAZN Family – risparmio annuale di 240 euro con pagamento in un’unica soluzione (tutta la Serie A inclusa)

L’account DAZN è personale e non cedibile: non si potrà dare accesso al proprio account DAZN a persone che non fanno parte del proprio nucleo domestico.

Come per altri servizi di streaming in abbonamento legati a contenuti audiovisivi, DAZN prevede che l’accesso al servizio sia possibile solo per le persone che appartengono al medesimo nucleo domestico, siano esse membri della stessa famiglia o conviventi. Questo perché, per questioni di sicurezza, i dati di accesso di chi ha sottoscritto l’abbonamento sono personali e non cedibili.