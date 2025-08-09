Leeds Milan dove vederla: canale, orario e diretta TV

Leeds Milan dove vederla? L’estate calcistica 2025 regala un’altra amichevole di prestigio: Leeds-Milan. Il match si giocherà sabato 9 agosto 2025 con calcio d’inizio fissato alle ore 16:00, in un contesto che promette spettacolo e intensità. Si tratta di un test internazionale di alto livello, utile a entrambe le squadre per prepararsi alla nuova stagione.

Molti tifosi si stanno chiedendo Leeds Milan dove vederla in diretta TV o in streaming. La risposta è semplice: la partita sarà trasmessa su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), piattaforma che detiene i diritti di numerose amichevoli estive e di gran parte del calcio internazionale. Per seguire la sfida sarà necessario avere un abbonamento attivo e connettersi tramite smart TV, computer, tablet o smartphone.

Leeds Milan dove vederla? Un test importante per Allegri

Dal punto di vista tecnico, questa gara rappresenta un’opportunità importante per il Milan di mettere minuti nelle gambe, provare nuovi schemi e valutare l’inserimento dei rinforzi arrivati dal mercato estivo. La formazione rossonera, reduce da una preparazione intensa, avrà la possibilità di confrontarsi con una squadra storica del calcio inglese.

Il Leeds United, attualmente in Premier League dopo la promozione della passata stagione, è una compagine ben organizzata, dotata di un gioco fisico e veloce tipico del calcio britannico. Per il Milan sarà quindi anche un test di adattamento a un ritmo diverso rispetto a quello della Serie A.

I tifosi che non potranno recarsi allo stadio potranno comunque vivere l’evento grazie alla diretta su DAZN, che offrirà immagini in alta qualità e commenti pre e post partita. Inoltre, i canali social ufficiali delle due squadre pubblicheranno aggiornamenti in tempo reale, foto, video e interviste esclusive.

In sintesi, se ti stai chiedendo Leeds Milan dove vederla, la risposta è chiara: sabato 9 agosto 2025 alle ore 16:00 in diretta su DAZN. Un appuntamento da segnare sul calendario per tutti gli appassionati rossoneri e di calcio internazionale.