Coppa Italia, Entella Ternana dove vederla: canale, orario e diretta tv e streaming

Sfida ad eliminazione diretta per il turno preliminare di Coppa Italia 2025/26: Virtus Entella-Ternana si giocherà sabato 9 agosto 2025 con calcio d’inizio alle ore 20:30. La partita, in programma allo stadio Comunale di Chiavari, metterà di fronte due squadre determinate a proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale.

Entella Ternana dove vederla? I dettagli della sfida

Per chi si chiede Entella Ternana dove vederla, c’è una precisazione importante: questa partita non sarà trasmessa in TV né in streaming. Infatti, la Coppa Italia 2025/26 verrà seguita in diretta televisiva in esclusiva sulle reti Mediaset soltanto a partire dai trentaduesimi di finale. Ciò significa che le sfide del turno preliminare, come questa, non avranno copertura televisiva ufficiale. L’unico modo per assistere al match sarà dunque recarsi allo stadio e vivere dal vivo le emozioni della gara.

Cosa c’è in palio

La sfida non ha solo valore sportivo immediato, ma anche un obiettivo ben preciso: chi vince affronterà il Cagliari nel turno successivo di Coppa Italia. Un traguardo che motiverà al massimo entrambe le squadre, desiderose di regalarsi la possibilità di sfidare una formazione di Serie A e di mettersi in mostra su un palcoscenico più prestigioso.

Una gara da dentro o fuori

Essendo un match ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

L’Entella punterà sul fattore campo e sul sostegno del pubblico di Chiavari, mentre la Ternana si affiderà all’esperienza di diversi giocatori di categoria superiore per cercare di passare il turno.

In sintesi, per Entella Ternana dove vederla la risposta è che non sarà disponibile alcuna diretta, ma l’incontro avrà un grande valore per l’accesso al turno successivo contro il Cagliari.