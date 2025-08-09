Burnley Lazio dove vederla: canale, orario, diretta TV e streaming

Burnley Lazio dove vederla? Appuntamento da non perdere per tutti i tifosi biancocelesti: Burnley-Lazio si giocherà sabato 9 agosto 2025 alle ore 16:00. La sfida, in programma in terra inglese, sarà un’amichevole di lusso nel precampionato della Lazio, che si prepara alla nuova stagione di Serie A affrontando una squadra competitiva della Premier League, fresca di promozione.

Burnley Lazio dove vederla in diretta TV e streaming

Se vi state chiedendo Burnley Lazio dove vederla, la risposta è semplice: l’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Per seguirlo in diretta streaming, è necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma, che consente di vedere la partita su smart TV compatibili, smartphone, tablet e PC. La visione è possibile anche tramite console di gioco e dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, così da non perdere nemmeno un minuto dell’azione, ovunque vi troviate.

Un test internazionale per la Lazio

Per la Lazio di mister Sarri, il match contro il Burnley rappresenta un banco di prova significativo. L’impegno internazionale permetterà di testare schemi, provare i nuovi acquisti e valutare la condizione atletica della squadra.

Il Burnley, noto per il suo stile di gioco fisico e organizzato, offrirà un avversario ostico, ideale per prepararsi a partite ad alta intensità. La sfida sarà anche un’occasione per vedere in campo diversi giovani promettenti e per capire come il gruppo sta assimilando le idee tattiche in vista della stagione.

Riassunto e info utili

In sintesi, per sapere Burnley Lazio dove vederla, l’appuntamento è fissato su DAZN, sabato 9 agosto 2025 alle ore 16:00. Una sfida internazionale che promette intensità, ritmo e indicazioni preziose per il cammino stagionale della Lazio.