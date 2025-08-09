Brest Sassuolo in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Brest Sassuolo in streaming gratis. Le due squadre scendono sul campo dello stadio per una amichevole di inizio stagione.

Brest Sassuolo in streaming gratis – Le amichevoli su Sky

In attesa della ripresa dei campionati di calcio, nella Casa dello Sport di Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) arrivano anche le amichevoli estive del Napoli, live in pay-per-view, i match prestagionali del Sassuolo, l’Anglo-Palermitan Trophy tra Palermo e Manchester City, e le sfide internazionali della Women’s Cup.

Brest Sassuolo in streaming gratis – Quando si gioca

Brest-Sassuolo si giocherà sabato 9 agosto alle ore 18 allo stadio Stade Francis-Le Blé, casa della squadra francese che in questa prestagione ha già affrontato, e battuto, il Napoli campione di Italia di Antonio Conte. Amichevole internazionale quindi per il Sassuolo che ha dominato il campionato di B la scorsa stagione centrando un’altra promozione nella massima serie che vedrà il suo esordio in casa proprio contro la già citata squadra partenopea. Ma prima i neroverdi di Grosso dovranno affrontare il Catanzaro nel primo turno di Coppa Italia.

La sfida di Brest sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), con la telecronaca che sarà affidata a Elia Faggion.

Dal canto loro i francesi, dopo aver giocato la Champions League la scorsa stagione, risultando una delle sorprese più grandi della prima fase, saranno impegnati solamente entro i confini nazionali visto che nell’ultima Ligue 1 sono arrivati al nono posto.