Atalanta Colonia dove vederla: data, canale, orario e diretta tv

Per i tifosi che si chiedono Atalanta Colonia dove vederla, la risposta è chiara: la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Sarà quindi necessario un abbonamento attivo alla piattaforma per accedere alla visione, sia tramite smart TV, sia da computer, tablet o smartphone.

Sul piano tecnico, si tratta di un test molto importante per la squadra di Ivan Juric, che negli ultimi anni ha dimostrato di poter competere ad alti livelli sia in Serie A che in Europa. L’Atalanta utilizzerà questa amichevole per affinare schemi e automatismi, dare minutaggio ai nuovi arrivati e valutare la condizione dei titolari in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

Atalanta Colonia dove vederla? Un’altra avversaria tedesca per i nerazzurri

Il Colonia, squadra di Bundesliga, rappresenta un avversario ostico e di valore. Fisicamente preparato e tatticamente disciplinato, il club tedesco è abituato a un calcio intenso, che metterà alla prova la tenuta atletica e la solidità difensiva della Dea. Questi confronti internazionali sono particolarmente utili per capire il livello di preparazione e per individuare eventuali aspetti da migliorare.

Per chi non potrà recarsi allo stadio, oltre alla diretta su DAZN sarà possibile seguire il match attraverso gli aggiornamenti in tempo reale disponibili sui canali social ufficiali di entrambe le squadre, che pubblicheranno highlights, foto dal campo e interviste nel pre e post partita.

In sintesi, se ti stai chiedendo Atalanta Colonia dove vederla, la risposta è: sabato 9 agosto 2025 alle ore 15:30 in diretta su DAZN. Un appuntamento che nessun tifoso bergamasco vorrà perdere.