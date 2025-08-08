Confindustria completa l’OPA: ufficiale il delisting de Il Sole 24 Ore

Zenit S.p.A., società di Confindustria, ha concluso la procedura congiunta per l’acquisto delle residue azioni speciali de Il Sole 24 Ore, esercitando il diritto di acquisto previsto dall’articolo 111 del TUF e adempiendo all’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1.
L’operazione segue l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria lanciata nei mesi scorsi da Zenit, che aveva come obiettivo complessive 18.020.513 azioni speciali, pari a circa il 31,98% del capitale rappresentato da tale categoria. Restavano in circolazione 2.809.557 titoli (circa il 4,99% del capitale delle azioni speciali), acquistati ora al prezzo stabilito da Consob di 1,10 euro per azione, per un controvalore complessivo di 3,09 milioni di euro depositati presso Intesa Sanpaolo.
Dal momento del deposito, il trasferimento delle azioni residue a Zenit è divenuto effettivo, con conseguente annotazione nel libro soci. Gli azionisti interessati potranno incassare il corrispettivo tramite i propri intermediari.
A partire dalla giornata di ieri, le azioni speciali de Il Sole 24 Ore sono state revocate dalla quotazione su Euronext Milan, come disposto da Borsa Italiana, dopo la sospensione del 5 e 6 agosto. L’operazione segna così il delisting di questa categoria di titoli dal listino ufficiale.