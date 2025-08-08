Sky continua a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità. Un impegno che si rinnova con un altro appuntamento in programma nell’estate della Casa dello Sport: la prima edizione della Serie A Women’s Cup di calcio, al via venerdì 22 agosto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Serie A Women’s Cup dove vederla? Le sfide in diretta su Sky

Per ogni giornata della prima fase di questo torneo, novità assoluta nel panorama del calcio femminile nazionale, sui canali di Sky Sport saranno trasmesse in esclusiva alcune delle sfide più interessanti che vedranno in campo le squadre più seguite e titolate.

La prima partita sarà quella tra il Parma e le campionesse d’Italia della Juventus. A fine settembre sarà poi la volta delle Final Four, con le 3 squadre vincenti dei gironi preliminari più la migliore seconda. Le due semifinali saranno live in esclusiva su Sky e NOW. Anche la finale sarà in diretta sui canali di Sky Sport.

La Serie A Women’s Cup si articolerà in due fasi successive: nella prima, le 12 squadre – cui è stata assegnata una posizione in una graduatoria in base al piazzamento nella stagione 2024/25 che determinerà le diverse fasce del sorteggio – saranno suddivise in tre gironi da 4, con tre giornate di gara, seguite da una Final Four con semifinali e finale in gara unica a cui accederanno le vincenti dei tre gironi e la miglior seconda.

Serie A Women’s Cup dove vederla? Il programma della competizione

Di seguito, il programma completo della competizione: