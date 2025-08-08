Pisa Augsburg dove vederla: canale, orario e le info sul match

Pisa Augsburg dove vederla? L’amichevole internazionale Pisa-Augsburg è in programma venerdì 8 agosto 2025 con calcio d’inizio alle ore 17:00. Si tratta di un test importante per i nerazzurri toscani, che affronteranno un club della Bundesliga tedesca in vista dell’imminente stagione in Serie A, dopo la promozione alla guida di Filippo Inzaghi.

Molti tifosi locali e appassionati di calcio estero si domandano Pisa Augsburg dove vederla in diretta. La risposta è che non ci sarà copertura televisiva o streaming ufficiale in Italia per i toscani di Alberto Gilardino. Tuttavia, sarà possibile comunque vedere la partita su FCA TV (fca07.com/FCATV_FCAPSC), canale ufficiale dell’Augsburg, collegandosi e acquistando il ticket giornaliero al prezzo di 3,99 euro.

L’incontro rappresenta una grande opportunità per il Pisa di misurarsi con un avversario di buon livello e per il tecnico di testare schemi e formazioni, e qualche nuovo arrivato. L’Augsburg, invece, potrà sfruttare la gara per dare minutaggio ai titolari e valutare l’inserimento dei nuovi acquisti.

La sfida promette emozioni, soprattutto per chi seguirà dal vivo la squadra toscana. I canali social di Pisa e Augsburg forniranno come di consueto foto, video e aggiornamenti in tempo reale, così da permettere ai tifosi che non vogliono pagare per seguire il match di restare informati sull’andamento del match.

