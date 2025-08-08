Frosinone Benevento dove vederla: orario, diretta TV e streaming del match

Frosinone Benevento dove vederla? Il calcio d’agosto porta in campo sfide interessanti anche tra squadre italiane, e l’amichevole Frosinone-Benevento è una di queste. La partita si giocherà venerdì 8 agosto 2025, con calcio d’inizio alle ore 17:30. Un test utile per entrambe le squadre in vista della nuova stagione, che vedrà il Frosinone impegnato a ritrovare subito competitività e il Benevento determinato a rilanciarsi dopo un periodo difficile.

Frosinone Benevento dove vederla? Come seguire il match in diretta

Molti tifosi si chiedono Frosinone Benevento dove vederla in diretta TV o streaming. La risposta, in questo caso, è negativa: la partita non sarà trasmessa da nessuna emittente a livello nazionale. Tuttavia, il match sarà comunque visibile in diretta in chiaro su Teleuniverso (canale 12 nel Lazio e canale 89 in Abruzzo e Molise) e in streaming per tutti sul sito dell’emittente.

Dal punto di vista tecnico, sarà comunque un’occasione importante per testare schemi, verificare la condizione fisica e dare spazio ai nuovi innesti. Gli allenatori potranno provare varie soluzioni, mentre i tifosi avranno modo di vedere in azione i giocatori appena arrivati sul mercato estivo.

Per chi non potrà essere allo stadio, oltre alla diretta tv (in Lazio, Molise e Abruzzo) e a quella streaming sarà possibile seguire la partita tramite i canali social ufficiali di Frosinone e Benevento, che offriranno aggiornamenti sull’andamento del match, oltre a video e interviste nel pre e post gara.

In sintesi, se ti stai chiedendo Frosinone Benevento dove vederla, la risposta è: su Teleuniverso, in tv in chiaro nelle regioni indicate e in streaming per tutti. Il match è in programma venerdì 8 agosto 2025 alle ore 17:30.