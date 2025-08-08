Chelsea Leverkusen dove vederla: canale, orario e le info sul match

Chelsea Leverkusen dove vederla? La sfida Chelsea-Leverkusen promette spettacolo per tutti gli appassionati di calcio internazionale. Le due squadre si affronteranno venerdì 8 agosto 2025 con calcio d’inizio fissato alle ore 20:00. Si tratta di un’amichevole di lusso tra due club che saranno protagonisti anche nelle competizioni europee della prossima stagione e che sfrutteranno questa occasione per testare la condizione atletica e l’affiatamento tattico.

Molti tifosi si stanno chiedendo Chelsea Leverkusen dove vederla in Italia. La notizia, però, non farà felici tutti: non è prevista alcuna copertura televisiva o streaming ufficiale nel nostro Paese. Questo significa che, salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, i fan italiani non potranno seguire la partita in diretta.

Il match avrà comunque un grande valore tecnico per entrambi i club. Il Chelsea di Enzo Maresca, dopo il successo nel Mondiale per Club e un mercato estivo importante, punterà a far vedere i progressi sotto la guida del proprio allenatore, mentre il Bayer Leverkusen, campione in Germania due stagioni fa, cercherà di confermare la propria solidità e la capacità di imporsi anche contro rivali di alto profilo europeo.

Chelsea Leverkusen dove vederla? Gli aggiornamenti dai due club

Nonostante l’assenza di una diretta televisiva in Italia, gli appassionati potranno seguire aggiornamenti e cronache attraverso i canali social ufficiali delle due squadre, che di solito pubblicano highlights, interviste e momenti salienti nel post-partita.

In sintesi, se ti stai chiedendo Chelsea Leverkusen dove vederla, la risposta è purtroppo negativa per l’Italia: la partita di venerdì 8 agosto 2025 alle ore 20 non sarà trasmessa né in TV né in streaming nel nostro Paese.