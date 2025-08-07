I dividendi della Giovanni Agnelli Bv nel 2024: quanto hanno incassato Elkann e Agnelli dalla cassaforte di famiglia

La Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte della dinastia Agnelli-Elkann, torna all’incasso di nuovi dividendi da Exor, di cui è principale azionista. Dopo la pubblicazione del bilancio 2024 della holding olandese, infatti, sono emersi dettagli sui dividendi ricevuto nel corso dello scorso anno.

Secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza, per quanto riguarda i dati del bilancio, il patrimonio netto complessivo della cassaforte ha fatto registrare un lieve calo passando da 834,909 milioni di euro al 31 dicembre 2023 a 757,296 milioni di euro al 31 dicembre 2024. In crescita i debiti bancari, che hanno raggiunto quota 517,847 milioni di euro (da 394,181 milioni al 31 dicembre 2023), mentre i debiti complessivi passano da 506,290 milioni a 578,776 milioni con un calo in particolare delle passività non correnti, passate da 8,1 a 158,5 milioni di euro. Infine, la liquidità è cresciuta passando da 871mila a 9,3 milioni di euro.

Guadagni Elkann Agnelli dividendi, gli incassi

Nel bilancio non sono specificati i ricavi, seppur la Giovanni Agnelli Bv incassi una quota importante dei dividendi distribuiti ogni anno da Exor, di cui è primo socio. In particolare, nel 2024 la cassaforte di famiglia ha incassato circa 57 milioni di euro di dividendi da Exor. Quanti di questi finiranno nelle tasche poi di John e Lapo Elkann, oltre che di Andrea Agnelli e Alessandro Nasi? Come prassi nella holding della famiglia, solitamente tutti o larga parte vengono poi distribuiti agli azionisti, in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti.

Come è strutturato l’azionariato della Giovanni Agnelli Bv? Dopo l’ultimo riassetto, la Dicembre (legata al ramo degli eredi Giovanni Agnelli e guidata da John Elkann) ha incrementato fino al 41% il controllo sulla società di diritto olandese. A seguire troviamo il ramo di Maria Sole che è il secondo azionista con il 12,35%, mentre gli eredi di Umberto Agnelli, rappresentati da Andrea Agnelli e dalla sorella Anna, hanno un pacchetto di loro proprietà sceso dopo gli ultimi aggiustamenti all’8,96%.

Guadagni Agnelli Elkann dividendi, le cifre della Giovanni Agnelli Bv

Quanto incassa quindi ciascun ramo della famiglia dai circa 57 milioni di dividendi garantiti nel 2024? Le stime:

Dicembre (John Elkann e eredi Giovanni Agnelli) – 41%: 23,4 milioni di euro;

Ramo Maria Sole Agnelli – 12,35%: 7 milioni di euro;

Ramo Umberto Agnelli (Andrea Agnelli e Anna Agnelli) – 8,96%: 5,1 milioni di euro;

Ramo Giovanni Nasi – 8,7%: 4,9 milioni di euro;

Ramo Laura Nasi-Camerana – 6%: 3,4 milioni di euro;

Ramo Cristiana Agnelli – 5,05%: 2,9 milioni di euro;

Ramo Susanna Agnelli – 4,7%: 2,7 milioni di euro;

Ramo Clara Nasi-Ferrero di Ventimiglia – 3,4%: 1,9 milioni di euro;

Ramo Emanuele Nasi – 2,5%: 1,4 milioni di euro;

Ramo Clara Agnelli – 0,28%: 160 mila euro.

La Giovanni Agnelli BV ha come unico investimento quello in Exor. La holding, guidata da John Elkann che è il CEO, negli ultimi anni ha diversificato i suoi investimenti, puntando in particolare su moda, tecnologia e salute (ultimo investimento corposo in Philips), accanto alle controllate storiche come Juventus, Ferrari e Stellantis (nata dalla fusione tra FCA, ex Fiat, e Peugeot), passando anche da CNH, oltre alle startup e agli investimenti attraverso Lingotto.