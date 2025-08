Empoli Sassuolo in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Empoli Sassuolo in streaming gratis. Le due squadre scendono sul campo dello stadio Castellani di Empoli per una amichevole di inizio stagione.

Empoli Sassuolo in streaming gratis – Le amichevoli su Sky

In attesa della ripresa dei campionati di calcio, nella Casa dello Sport di Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) arrivano anche le amichevoli estive del Napoli, live in pay-per-view, i match prestagionali del Sassuolo, l’Anglo-Palermitan Trophy tra Palermo e Manchester City, e le sfide internazionali della Women’s Cup.

Empoli Sassuolo in streaming gratis – Quando si gioca

Empoli-Sassuolo si giocherà allo stadio Castellani di Empoli, casa della squadra toscana che non è riuscita a centrare la salvezza nella scorsa Serie A. Impresa al contrario per il Sassuolo che ha dominato il campionato di B e ora torna nella massima serie che vedrà il suo esordio in casa contro i campioni di Italia del Napoli. Ma prima i neroverdi di grosso dovranno affrontare il Catanzaro nel primo turno di Coppa Italia.

La sfida del Castellani sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Sky Sport Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), con la telecronaca che sarà affidata a Giovanni Poggi.

Per quanto riguarda l’Empoli, la formazione toscana che è allenata da Guido Pagliuca, si tratterà dell’ultima amichevole estiva visto che è atteso dall’esordio in Coppa Italia, fissato il 15 agosto contro la Reggiana, che darà il via alla stagione ufficiale che proseguirà con l’esordio nel campionato di Serie B, sempre in casa, ma contro il Padova.