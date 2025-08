Dove vedere Heidenheim Parma tv streaming: guarda la partita in diretta

Sabato 9 agosto 2025, il Parma affronta i tedeschi dell’Heidenheim in un’amichevole estiva che si inserisce nel programma precampionato dei ducali. La partita si giocherà nel pomeriggio, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.30, e rappresenta un banco di prova importante per la squadra emiliana in vista della nuova stagione.

Dove vedere Heidenheim Parma tv streaming – La sfida in diretta TV e streaming

L’amichevole Heidenheim-Parma sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale da anni punto di riferimento per il calcio estivo e per le amichevoli di preparazione. Queste le modalità per vedere l’incontro:

Canale TV: Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre)

Streaming gratuito: disponibile anche in diretta sulla piattaforma Sportitalia.it e sull’app ufficiale di Sportitalia

La visione è completamente gratuita, sia in TV che in streaming, senza necessità di abbonamenti o registrazioni.

L’amichevole sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti del Parma e valutare lo stato di forma della squadra guidata da Carlos Cuesta.