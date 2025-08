Conference League, dove vedere il sorteggio per gli spareggi: presente la Fiorentina

Quest’oggi alle ore 14.00 a Nyon, in Svizzera, si terrà il sorteggio per gli spareggi che metteranno in palio la partecipazione al girone unico della Conference League 2025/26.

Un sorteggio che sarà seguito con particolare attenzione dalla Fiorentina che scoprirà proprio oggi le due possibili avversarie all’ultimo turno preliminare, che metterà in palio, appunto, un posto fra le 36 partecipanti alla prima fase della terza competizione UEFA.

Dove vedere sorteggio Conference League – Il numero di squadre coinvolte

La UEFA, come al solito, ha diviso in due percorsi differenti le squadre coinvolte, Percorso Campioni e Percorso Principale, in quest’ultimo c’è anche la Fiorentina di Stefano Pioli.

PERCORSO CAMPIONI

Numero di squadre coinvolte: 10 (4 abbinamenti provenienti dal percorso campioni del terzo turno preliminare della UEFA Conference League e 6 abbinamenti provenienti dal percorso campioni del terzo turno preliminare della UEFA Europa League)

Numero di squadre teste di serie: 5

Numero di partite: 2 x 5

PERCORSO PRINCIPALE

Numero di squadre coinvolte: 38 (5 dirette, 26 abbinamenti provenienti dal percorso principale del terzo turno di qualificazione della UEFA Conference League e 7 abbinamenti provenienti dal percorso principale del terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League)

Numero di squadre teste di serie: 19

Numero di partite: 2 x 19

Per entrambi i percorsi le gare di andata sono fissate per il 21 agosto, mentre quella di ritorno sarà una settimana dopo.

Dove vedere sorteggio Conference League – Il percorso della Fiorentina

Come detto, fra le 38 squadre presenti nel percorso Principale c’è la Fiorentina. Queste formazioni sono divise in tre gironi da dieci squadre e abbinamenti (Gruppi da 1 a 3) e un girone da otto squadre e abbinamenti (Gruppo 4), con un numero uguale di squadre e abbinamenti testa di serie e non testa di serie in ogni girone.

Poiché al momento del sorteggio non sono note le squadre qualificate dal precedente turno di qualificazione della UEFA Conference League, ai fini del sorteggio viene utilizzato il coefficiente della squadra con il coefficiente più alto tra le due squadre coinvolte in ogni incontro indeciso. Pertanto, se una squadra in un incontro del precedente turno di qualificazione della UEFA Conference League ha un coefficiente che le darebbe diritto a essere testa di serie per il sorteggio in corso, tale abbinamento sarà testa di serie per questo sorteggio.

Poiché al momento del sorteggio non sono note le squadre che accedono alla competizione dal precedente turno di qualificazione della UEFA Europa League, per la determinazione delle teste di serie ai fini del sorteggio viene utilizzato il coefficiente della squadra con il coefficiente più basso tra le due squadre coinvolte in ogni precedente turno di qualificazione della UEFA Europa League non ancora deciso.

Raggruppamenti (Percorso principale)

Gruppo 1

Testa di serie

1: AZ Alkmaar (NED) vs FC Vaduz (LIE)

2: RSC Anderlecht (BEL) vs FC Sheriff Tiraspol (MDA)

3: FC Lugano (SUI) vs NK Celje (SVN)

4: Rayo Vallecano de Madrid (ESP)

5: Racing Club de Strasburgo Alsace (FRA)

Senza testa di serie

6: Kĺ Klaksvík (FRO) vs FC Neman Grodno (BLR)

7: Víkingur Reykjavík (ISL) vs Brøndby IF (DEN)

8: Aris Limassol FC (CYP) vs AEK Athens FC (GRE)

9: FC Baník Ostrava (CZE) vs FK Austria Wien (AUT)

10: PFC Levski Sofia (BUL) contro Sabah FC (AZE)

Gruppo 2

Testa di serie

1: ACF Fiorentina (ITA)

2: Viking FK (NOR) vs İstanbul Başakşehir FK (TUR)

3: Raków Częstochowa (POL) vs Maccabi Haifa FC (ISR)

4: St. Patrick’s Athletic (IRL) vs Beşiktaş JK (TUR)

5: Silkeborg IF (DEN) vs Jagiellonia Białystok (POL)

Senza testa di serie

6: FC Lausanne-Sport (SUI) vs FC Astana (KAZ)

7: HNK Hajduk Split (CRO) vs FC Dinamo City (ALB)

8: Universitatea Craiova (ROU) vs FC Spartak Trnava (SVK)

9: FK Kauno Žalgiris (LTU) vs PFC Arda Kardzhali 1924 (BUL)

10: FC Polissya (UKR) contro Paksi FC (HUN)

Gruppo 3

Testa di serie

1: SK Rapid (AUT) vs Dundee United FC (SCO)

2*: Crystal Palace FC (ENG)

3: FK Partizan Beograd (SRB) vs Hibernian FC (SCO)

4: FC Ballkani (KOS) vs Shamrock Rovers FC (IRL)

5: Panathinaikos FC (GRE) vs FC Shakhtar Donetsk (UKR)

Senza testa di serie

6: Larne FC (NIR) vs CD Santa Clara (POR)

7: Servette FC (SUI) vs FC Utrecht (NED)

8: Fredrikstad FK (NOR) vs FC Midtjylland (DEN)

9: AEK Larnaca FC (CYP) vs Legia Warszawa (POL)

10: AIK Stockholm (SWE) vs ETO FC Győr (HUN)

Gruppo 4

Testa di serie

1: AC Sparta Praha (CZE) vs FC Ararat-Armenia (ARM)

2: CFR 1907 Cluj (ROU) vs SC Braga (POR)

3: Araz-Naxçıvan PFK (AZE) vs Omonoia FC (CYP)

4: 1. FSV Mainz 05 (GER)

Senza testa di serie

5: Riga FC (LVA) vs Beitar Jerusalem FC (ISR)

6: PAOK FC (GRE) vs Wolfsberger AC (AUT)

7: Rosenborg BK (NOR) vs Hammarby Fotboll (SWE)

8: BK Häcken (SWE) vs SK Brann (NOR)

* La partecipazione del Crystal Palace FC (ENG) (Gruppo 3) è soggetta a procedimenti legali in corso.

Dove vedere sorteggio Conference League – Come si svolge

Per i gruppi da 1-3

A tutti i club di ciascuno dei tre gironi viene assegnato un numero in modo casuale: da 1 a 5 per le squadre/accoppiamenti testa di serie e da 6 a 10 per le squadre/accoppiamenti non testa di serie.

Per l’estrazione vengono preparate tre urne, nelle quali vengono posizionate le palline contenenti i numeri delle squadre teste di serie e non teste di serie dei Gruppi 1-3.

Una pallina viene estratta da ciascuna di queste urne e posizionata nella terza urna centrale vuota, dove vengono mescolate. Le squadre rappresentate dal primo numero estratto da quest’urna sono considerate la squadra di casa del primo abbinamento di tutti e tre i gironi e giocheranno contro le squadre indicate dal numero della pallina estratta per seconda da quest’urna.

Ad esempio, se la prima pallina estratta contiene il numero 2 e la seconda il numero 8, le squadre a cui sono stati assegnati i numeri 2 e 8 in ciascuno dei tre gironi si affronteranno. La prima pallina estratta, in questo caso contenente il numero 2, designerà la squadra di casa per la gara di andata in tutte e tre le sfide.

Il procedimento viene poi ripetuto con le palline rimanenti per completare tutti i legami.

Gruppo 4

La procedura è esattamente la stessa di cui sopra, con l’unica differenza che alle squadre e/o agli abbinamenti testa di serie vengono assegnati i numeri da 1 a 4, mentre alle squadre e/o agli abbinamenti non testa di serie vengono assegnati i numeri da 5 a 8.

Dove vedere sorteggio Conference League – Come seguire l’evento in diretta

Il sorteggio di Nyon, propedeutico alla compilazione della rosa di 36 squadre che parteciperanno alla prima fase della competizione, sarà trasmesso in streaming sul UEFA TV. Inoltre, l'evento sarà seguito da Sky Sport per i propri abbonati, visto che la televisione satellitare trasmetterà la competizione in esclusiva.