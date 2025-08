Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Betis Como tv streaming, una delle amichevoli prestagionali della squadra lariana.

La formazione di Cesc Fabregas, confermato dal club nonostante le tante proposte ricevute nelle settimane scorse dal tecnico spagnolo, fra cui quella dell’Inter per il post Inzaghi e prima di decidere per l’affidamento della squadra a Cristian Chivu.

Dove vedere Betis Como tv streaming – Quando si gioca

Betis-Como si giocherà all’Estadio Municipal de La Línea de la Concepción di Cadice e darà l’inizio della tournée spagnolo per i lariani che entreranno così nella parte conclusiva della preparazione alla nuova stagione, che inzierà per il Como in casa contro il Sudtirol per il primo turno di Coppa Italia. La sfida con il Betis avrà il fischio di inizio alle ore 20.30 di mercoledì 6 agosto.

La sfida non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva, ma i tifosi del Como potranno vedere il primo test match in terra spagnola, poi ci sarà il Trofeo Gamper contro il Barcellona, su Como TV, l’emittente tematica del club lariano.

Dopo la partita contro il Betis, come detto, il Como sarà attesa da un’altra amichevole in Spagna andando a chiudere così la preparazione e la tournée spagnola degli uomini di Cesc Fabregas. Ranieri e compagni dovranno vedersela contro il Barcellona in una sfida molto attesa in Catalogna. In un primo momento doveva coincidere alla prima partita, anche se non ufficiale, nel nuovo Camp Nou che sta per vedere finire i lavori di ristrutturazione, ma quest’ultimi non sono ancora in un punto in cui si può ottenere il via libera dalle autorità competenti.