Dove vedere Bayer Leverkusen Pisa tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Bayer Leverkusen Pisa in streaming gratis, una delle amichevoli prestagionali della squadra toscana.

La formazione di Alberto Gilardino, scelto dalla società nerazzurra per guidare il Pisa nella sua stagione di ritorno in Serie A dopo la grande annata nella serie cadetta sotto la guida di Filippo Inzaghi, affronterà la formazione tedesca che ha visto l’addio di Xabi Alonso, direzione Madrid, e ora è allenata da Erik ten Hag.

Dove vedere Bayer Leverkusen Pisa tv streaming – Quando si gioca

Bayer Leverkusen-Pisa si giocherà alla BayArena di Leverkusen, stadio delle Asperine che il prossimo anno giocheranno la Champions League, dopo il secondo posto in classifica nella scorsa Bundesliga alle spalle del Bayern Monaco. La sfida avrà il fischio di inizio alle ore 17.30.

La sfida non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva e nemmeno in streaming. Inoltre, Bayer Leverkusen-Pisa darà il via alla tournée dei nerazzurri in Germania che rappresenta la seconda parte della preparazione estiva per la squadra di Alberto Gilardino.

Il secondo appuntamento, invece, sarà contro l’Ausburg ed è stat fissato per venerdì 8 agosto. In questa occasione, al contrario della partita con il Bayer Leverkusen, sarà una sfida a porte chiuse e anche qui non sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva, e nemmeno in streaming.