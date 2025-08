Napoli Casertana dove vederla: la partita in diretta gratuita

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Napoli Casertana dove vederla. Il match è in programma lunedì 4 agosto, alle ore 10.00.

Le due squadre scendono sul campo dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, che sta ospitando la seconda parte del ritiro estivo di Di Lorenzo e compagni.

Napoli Casertana dove vederla? Come seguire la partita

La partita Napoli-Casertana sarà disponibile gratuitamente in Italia, a differenza delle altre partite pre-stagionali dei partenopei (come quella andata in scena contro il Brest). Il match sarà trasmesso in diretta su Sky per tutti gli abbonati alla pay-tv di Comcast, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202), e in diretta streaming su Onefootball.

Basterà seguire questi passaggi:

Registrarsi gratuitamente alla piattaforma OneFootball via web o tramite app mobile

Cercare “Napoli” nella barra di ricerca e accedere al profilo ufficiale del Club

Selezionare la sezione “Partite” e cliccare sull’amichevole desiderata

La visione su OneFootball sarà disponibile in tutte le principali piattaforme: