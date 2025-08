Milan, dove vedere la presentazione di Modric in tv e in streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere presentazione Modric tv streaming.

L’avventura rossonera di Luka Modrić sta per iniziare. Dopo l’annuncio nelle settimane scorse, il campione croato è pronto a unirsi ai suoi nuovi compagni per iniziare a lavorare verso la nuova stagione. Prima, però, un appuntamento da non perdere.

Lunedì 4 agosto, con inizio fissato alle ore 17.00 a Casa Milan, si terrà la conferenza stampa di presentazione del centrocampista, che ha lasciato il Real Madrid questa estate. Terminata la conferenza stampa, Luka incontrerà i tifosi rossoneri al Flagship Store di via Dante.

Una tradizione ormai consolidata per tutti i nuovi acquisti del club rossonero, nel cuore della città. Appuntamento alle ore 18.30 insieme a Luka, con i tifosi rossoneri che sono ancora a Milano pronti a dargli il benvenuto e a iniziare questa nuova avventura. Ma prima dell’evento, dove si potrà seguire la conferenza stampa in diretta?

Dove vedere presentazione Modric tv streaming? Come seguire l’evento

La presentazione di Luka Modric sarà visibile in diretta in streaming sull’app ufficiale del Milan e in diretta streaming sul canale YouTube del club rossonero.