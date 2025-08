Non solo Osimhen, in Turchia torna Skriniar: le cifre ufficiali dell’accordo col Fenerbahce

Dopo aver accolto Victor Osimhen, ufficializzato dal Galatasaray nella serata di ieri, il calcio turco fa lo stesso con una vecchia conoscenza del calcio italiano come Milan Skriniar.

Il difensore, classe 1995, che in Italia ha vestito le maglie di Sampdoria e Inter, continuerà quindi la sua esperienza al Fenerbahce di José Mourinho dopo averci trascorso gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in prestito dal Paris Saint-Germain. Questa volta si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, che mette fine all’avventura di Skriniar con il PSG, con il club turco che garantisce – secondo quanto annunciato in una nota ufficiale – quattro anni di contratto per un maxi stipendio netto di ben 8 milioni di euro a stagione.

«Sono felice di essere tornato con la mia famiglia – le prime parole di Skriniar dopo la conclusione dell’operazione –. Come dico sempre, mi sono sentito a casa fin dal mio arrivo a gennaio. Ho sempre ricevuto affetto dai tifosi, dallo staff e dai miei compagni di squadra. Sono felice di essere tornato qui e continueremo insieme. Tutto mi è stato chiaro fin dal primo momento del trasferimento. Vorrei ringraziare il nostro presidente, il nostro allenatore, il nostro direttore e tutti coloro che sono coinvolti nel club. Tutto è stato perfetto e non c’era altra scelta per me. Spero che avremo tutti successo insieme. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi in ogni partita».