Lecce-Carrarese dove vederla: data, orario e diretta tv della sfida 

Domenica 3 agosto 2025, il Lecce affronta la Carrarese in un’amichevole estiva che si inserisce nel programma precampionato dei giallorossi. La partita si giocherà nel pomeriggio, con calcio d’inizio fissato per le ore 17.30, e rappresenta un banco di prova importante per la squadra salentina in vista della nuova stagione.

Lecce Carrarese dove vederla: la sfida in diretta TV e streaming

L’amichevole Lecce-Carrarese sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale da anni punto di riferimento per il calcio estivo e per le amichevoli di preparazione. Queste le modalità per vedere l’incontro:

Canale TV: Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre)

Streaming gratuito: disponibile anche in diretta sulla piattaforma Sportitalia.it e sull’app ufficiale di Sportitalia

La visione è completamente gratuita, sia in TV che in streaming, senza necessità di abbonamenti o registrazioni.

Lecce Carrarese dove vederla: perché seguire la sfida

L’amichevole sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti del Lecce e valutare lo stato di forma della squadra guidata da Eusebio Di Francesco contro una Carrarese ambiziosa, che si è salvata lo scorso anno in Serie B.