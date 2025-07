Torino Monaco, dove vedere l'amichevole: diretta tv, canale e orario

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Torino Monaco tv streaming, amichevole estiva di lusso della formazione granata, guidata da Marco Baroni.

Dove vedere Torino Monaco tv streaming? Doppia amichevole: quando si gioca

Il Torino ha comunicato nei giorni scorsi che mercoledì 30 luglio alle ore 18 e giovedì 31 luglio alle ore 10.30 sarà impegnato in una doppia amichevole contro il Monaco, formazione che si è qualificata alla prossima Champions League. Le sfide si disputeranno presso il Centro Sportivo di La Turbie. Per le gare in oggetto non saranno messi in vendita biglietti in quanto le tribune non saranno agibili a causa di lavori di manutenzione.

Dove vedere Torino Monaco tv streaming? Ritrovare il passato

I monegaschi, guidati da mister Hutter, nello scorso campionato si sono classificati al terzo posto, dietro al PSG di Luis Enrique e al Marsiglia di De Zerbi. Il 2024/25 verrà ricordato per le belle vittorie nei match casalinghi contro i rivali del Nizza e del Marsiglia, ma soprattutto per il successo all’esordio in Champions League al Louis II contro il Barcellona di Yamal.

Sarà anche l’occasione per due calciatori per ritrovare il proprio passato: Maripan, attualmente al Torino, ha militato tra le fila dei biancorossi dal 2019 al 2024, e Singo, in granata dal 2019 al 2023, gioca attualmente nel Monaco.

Dove vedere Torino Monaco tv streaming? Come seguire l’incontro

Delle due amichevoli contro il Monaco in programma per questa settimana, la partita di mercoledì 30 luglio (calcio d’inizio fissato per le ore 18.00) sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Per accedere al match sarà necessario avere uno degli abbonamenti proposti dalla piattaforma: di seguito tutti i dettagli su sottoscrizioni e prezzi per la stagione 2025/26.