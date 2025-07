Inter, la conferenza stampa di Chivu: data, orario e dove seguirla in tv e in streaming

Dove vedere conferenza stampa Chivu? L’Inter si appresta a dare il via ufficialmente alla stagione 2025/26 dopo un periodo di riposo in seguito al Mondiale per Club che ha concluso un’annata ricca di impegni per la formazione nerazzurra.

La competizione FIFA, che si è svolta negli Stati Uniti, si è conclusa agli ottavi di finale per mano del Fluminense, ma ha permesso a Cristian Chivu, scelto dalla società dopo l’era Simone Inzaghi (accasatosi all’Al Hilal, in Arabia Saudita), di iniziare a conoscere il gruppo squadra e avere più chiare le idee con cui andarsi a giocare la stagione 2025/26 che si preannuncia ricca di impegni fra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Il primo appuntamento ufficiale per il tecnico nerazzurro in vista della stagione 2025/26 è la consueta conferenza stampa di inizio ritiro, dopo che negli scorsi giorni tutti i calciatori hanno affrontato i test fisici nel centro di allenamento di Appiano Gentile. Chivu parlerà alla stampa presente lunedì 28 luglio, alle ore 14.00. Un appuntamento che darà il via ufficiale alla stagione 2025/26 dei nerazzurri. Intanto è bene ricordare gli impegni prestagionali di Lautaro Martinez e compagni nelle prossime settimane:

domenica 3 agosto: test con la Primavera

venerdì 8 agosto, ore 20.00: Monaco-Inter (Stade Louis II, Montecarlo)

martedì 12 agosto, ore 21.00: Monza-Inter (U-Power Stadium, Monza)

sabato 16 agosto, ore 20.30: Inter-Olympiacos (Stadio San Nicola, Bari)

Dove vedere conferenza stampa Chivu – L’evento in diretta

Ma dove si potrà seguire la prima conferenza stampa di Chivu? Il club nerazzurro trasmetterà l’evento sul suo canale ufficiale, Inter TV, disponibile esclusivamente su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche sul sito ufficiale del club e sui propri canali social.