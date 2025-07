Dove vedere Werder Brema Parma tv streaming: la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Werder Brema Parma 23 tv streaming, nuova amichevole per i gialloblu emiliani in vista dell’inizio della stagione 2025/26.

La formazione di Carlos Cuesta sfiderà i tedeschi in un nuovo test prestagionale, particolarmente provante considerando il livello degli avversari. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico spagnolo va verso la conferma del 3-4-2-1: Suzuki tra i pali, mentre nell’ultima seduta in difesa sono stati schierati Delprato, Leoni e Circati, mentre sulle fasce hanno giocato Begic a destra e Valeri a sinistra. A centrocampo, spazio a Bernabé e Keita, incaricati di garantire equilibrio e qualità nella manovra. Sulla trequarti, Cuesta ha posizionato Man e Ondrejka, liberi di muoversi dietro la punta centrale Pellegrino.

Dove vedere Werder Brema Parma tv streaming – Quando si gioca

Werder Brema-Parma si giocherà al Parkstadio di Zell am Ziller, in Austria, vicino alla sede del ritiro estivo della squadra emiliana. Il calcio di inizio fissato per le ore 15.00 di sabato 26 luglio 2025.

La sfida si svolgerà a porte aperte con i tagliandi che sono ancora in vendita, ma non dovrebbe essere trasmessa da nessuna emittente televisiva e nemmeno in streaming. Eventuali sintesi o highlights però potrebbero essere diffusi dai canali social del Parma nelle ore successive al fischio finale dell’amichevole in famiglia.

Di seguito l’elenco delle amichevoli precampionato in programma per la formazione emiliana: