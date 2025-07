Dove vedere Lazio Avellino tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Lazio Avellino tv streaming, amichevole prestagionale dei biancocelesti in preparazione dell’annata 2025/26.

La formazione di Maurizio Sarri continua nella sua marcia di avvicinamento alla stagione, che la vedrà dopo anni non protagonista in Europa, sfuggita proprio all’ultima giornata dello scorso campionato per via della sconfitta interna all’Olimpico di Roma contro il Lecce.

Dove vedere Lazio Avellino tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Lazio e Avellino si giocherà allo stadio Benito Stirpe di Frosinone in occasione del Memorial Sandro Criscitiello, giunto alla sua terza edizione. Il fischio di inizio è fissato per sabato 26 luglio 2025 alle ore 20.30

Dove vedere Lazio Avellino tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Lazio-Avellino sarà visibile in chiaro visto che Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 5060 sul decoder Sky) trasmetterà in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello.

La Roshn Saudi League e tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.