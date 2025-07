Dove vedere Atalanta Atalanta Under 23 tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Atalanta Atalanta Under 23 tv streaming, amichevole in famiglia per i nerazzurri bergamaschi in vista dell’inizio della stagione 2025/26.

La formazione di Ivan Juric, scelto dalla società di Bergamo per sostituire quel Gian Piero Gasperini che dopo anni di gestione ha scelto di proseguire la propria carriera da allenatore alla Roma sponda giallorossa, affronterà la seconda formazione atalantina che milita nel campionato di Serie C dopo un’ottima annata che l’ha portata a disputare i playoff fino alla fase Nazionale.

Dove vedere Atalanta Atalanta Under 23 tv streaming – Quando si gioca

Atalanta-Atalanta Under 23 si giocherà a al centro sportivo “Città di Clusone”, sede del ritiro della prima squadra atalantina che ha scelto le colline bergamasche per prepararsi al meglio alla prossima stagione che sta diventando ricca di nuove sfide viste anche le recenti cronache di mercato, che ha visto l’addio di Mateo Retegui con un Ademola Lookman che potrebbe lasciare per trasferirsi all’Inter. Il calcio di inizio fissato per le ore 17.00 di sabato 26 luglio 2025.

La sfida si svolgerà a porte aperte con i tagliandi che sono ancora in vendita, ma non dovrebbe essere trasmessa da nessuna emittente televisiva e nemmeno in streaming. Eventuali sintesi o highlights però potrebbero essere diffusi dai canali social dell’Atalanta nelle ore successive al fischio finale dell’amichevole in famiglia.

Di seguito l’elenco delle amichevoli precampionato in programma per la formazione atalantina: