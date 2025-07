Dal settore immobiliare al Grand Hotel di San Pellegrino: chi è EKN, fondo USA che vuole il Cagliari

Nella giornata di oggi all’attenzione di Tommaso Giulini, patron e presidente del Cagliari, è arrivata una manifestazione di interesse non vincolante per l’acquisizione del club rossoblù, inclusi tutti i diritti per la realizzazione di uno stadio e di tutti i servizi annessi, all’indomani della presentazione progetto dell’impianto aggiornato, a cui seguirà nei prossimi mesi il piano economico finanziario aggiornato.

Da fonti vicine al club rossoblù si sottolinea però come non si tratti di una novità questa lettera, visto che negli scorsi mesi sono stati una ventina i soggetti finanziari interessati a una possibile acquisizione del club. A confermarlo, nelle scorse settimane, era stato lo stesso Giulini.

Chi è EKN Development Group – La società USA interessata al Cagliari

Concentrandoci solamente sull’ultima proposta arrivata al patron del Cagliari, anche se bene evidenziare come questa non abbia nessun carattere vincolante e vada categorizzata come semplice manifestazione di interesse su un’eventuale operazione che rimane un’opzione ancora lontana, EKN Development Group è una società di sviluppo con sede a Newport Beach, in California, con uffici a Bergamo, in cui opera un intero team in Italia che vede la presenza di:

Paolo Nessi , partner

, partner Giorgio Berta , membro CdA Europa

, membro CdA Europa Enrico Felli , membro CdA Europa

, membro CdA Europa Nicoletta Morelli , membro CdA Europa

, membro CdA Europa Paola Brambilla , consulente legale senior

, consulente legale senior Paolo Bonomi , consulente legale senior

, consulente legale senior Riccardo Maria Monti, advisor

Inoltre, a fine 2024, EKN si è aggiudicata il bando per il recupero e la gestione del Grand Hotel di San Pellegrino. Un affare da 64 milioni di euro per riportare ai suoi fasti il Grand Hotel San Pellegrino. Il Grand Hotel – inaugurato nel 1904 e chiuso nel 1979, prima di venire acquistato nel 2000 dalla Provincia e poi trasferito al Comune – riaprirà nel 2029 nel contesto di un accordo tra la municipalità di San Pellegrino Terme e la società promotrice del recupero per una concessione della durata di 99 anni, con un canone annuo da 10 milioni di euro.

Infatti, l’area di interesse principale di EKN è quella di investimento e sviluppo immobiliare all’avanguardia, con specializzazione in proprietà del settore alberghiero e progetti a uso misto. L’azienda si occupa, come si legge dal sito ufficiale, di sviluppi sia di tipo “select-service” che “full-service”, nonché di progetti di riqualificazione adattiva, operando su scala nazionale e internazionale.

EKN punta a località uniche con molteplici fattori di domanda e con barriere d’ingresso elevate, riducendo efficacemente l’esposizione al rischio e massimizzando il ritorno sugli investimenti. Grazie a un processo sistematico di sviluppo immobiliare, EKN gode di un vantaggio competitivo distinto, integrando internamente tutte le discipline: finanza, costruzione, legale, architettura, ingegneria, creatività e gestione patrimoniale.

Il gruppo di aziende EKN è nato nel 1990, quando Ebbie Khan Nakhjavani ha fondato EKN Engineering come società di ingegneria civile, offrendo una gamma completa di servizi di pianificazione, autorizzazione e consulenza allo sviluppo per progetti immobiliari commerciali.

Nel tempo, l’azienda si è evoluta, integrando tecnologie d’avanguardia per offrire soluzioni di ingegneria e software completamente personalizzabili, che ottimizzano le operazioni e implementano pratiche di sicurezza e conformità nel settore della trasmissione elettrica. Oggi, EKN Engineering opera con un team di ingegneri, programmatori e sviluppatori altamente qualificati e offre servizi multidisciplinari che comprendono ingegneria civile ed elettrica, pianificazione e sviluppo territoriale, architettura e manutenzione di database, elaborazione dati e gestione di progetti infrastrutturali. Costruita su una reputazione di eccellenza, la società ha instaurato relazioni consulenziali durature con i principali proprietari, sviluppatori e aziende di servizi pubblici degli Stati Uniti.

Nei primi anni di attività con EKN Engineering, Ebbie ha trasferito la sua esperienza nello sviluppo immobiliare fondando Terrafirma Development nel 1995, con un focus su progetti commerciali, residenziali multifamiliari e per uffici. Il suo percorso lo ha poi portato a Las Vegas nel 2001, dove ha co-fondato York Capital e collaborato con Transit Real Estate Development (TRED), che deteneva i diritti esclusivi per lo sviluppo immobiliare legato alla Monorotaia di Las Vegas e al progetto XpressWest — il treno ad alta velocità tra Las Vegas e la California meridionale.

In stretta collaborazione con Caesars Entertainment e altri attori chiave di Las Vegas, Ebbie ha guidato York Capital, in associazione con TRED, nello sviluppo di numerosi progetti immobiliari e di trasporto. Dall’esperienza con Terrafirma Development è poi nata, nel 2012, EKN Development, specializzata in progetti alberghieri e a uso misto. Oggi, le aziende di EKN uniscono i mondi dell’ingegneria e dello sviluppo immobiliare e contano quasi 200 professionisti altamente qualificati.