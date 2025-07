Lutto nel wrestling: morto Hulk Hogan

La leggenda del wrestling Hulk Hogan è morto all’età di 71 anni, per arresto cardiaco. Hogan è stato trovato morto nella sua casa di Clearwater, in Florida.

Terry Gene Bollea, questo il suo vero nome, divenne una delle icone più importanti del mondo del wrestling, in cui ha debuttato nel 1977 approdando nella WWF due anni più tardi raggiungendo il successo mondiale, anche in italia. verso metà anni ’80 grazie agli epici scontri con André The Giant.

Lottò anche nella WCW e, infine, nella WWE con apparizioni sporadiche fino al 2015 quando fu licenziato dalla federazione per alcuni commenti razzisti fatti nel 2007, per cui Hogan si scusò pubblicamente in seguito.

È risalito alla ribalta delle cronache statunitensi anche di recente per il suo grande sostegno a favore di Donald Trump, che aveva sostenuto intervenendo anche alla convention repubblicana strappandosi la maglia, un gesto per lui iconico.