Gli affari di De Bruyne in UK: in cassa nelle sue società oltre 11 milioni

Grande colpo estivo del Napoli, Kevin De Bruyne è anche particolarmente attento ai temi economici. Tanto da avere fondato, nel Regno Unito, due società attraverso cui gestisce i propri affari.

Il centrocampista belga, liberato dal Manchester City a parametro zero dopo anni di successi con i Citizens, è stato convinto a sposare il progetto Napoli grazie alla presenza di Antonio Conte e anche ad una proposta contrattuale di alto livello: bonus alla firma di 10 milioni di euro e un biennale da 5,5 milioni di euro stagionali, a cui aggiungere poi un’opzione per il terzo anno. In sintesi, un totale tra i 21 e gli oltre 26 milioni di euro, in base a quanto si estenderà la permanenza del giocatore.

Non solo lo stipendio, tuttavia, perché il belga ha anche alcune società registrate a suo nome nel Regno Unito. Sono infatti due le holding attraverso cui De Bruyne gestisce i propri affari: la MCB Holdings UK e la MCB Holdings Worldwide. In entrambe, De Bruyne è indicato come titolare effettivo, seppur lasciando il ruolo da amministratore al 30 giugno 2025 (probabilmente legato al suo trasferimento in Italia, al Napoli), ruolo che invece mantiene il padre Herwig. Fondate rispettivamente nel 2016 e nel 2018 e con sede a Londra, dai documenti consultati da Calcio e Finanza non è noto se le due holding abbiano investito in particolari settori o se, più probabilmente, agiscono solo nella gestione dei diritti di immagine del calciatore.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, al 30 giugno 2024 (ultimo bilancio depositato da entrambe a fine giugno 2025), le due società avevano liquidità in cassa rispettivamente per 3,6 e 6,2 milioni di sterline (circa 4,2 e 7,2 milioni di euro), con patrimonio netto per le due pari a rispettivamente a 6,1 e 7,2 milioni di sterline (circa 7 e 8,3 milioni di euro).