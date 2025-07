Sala: «Voto su San Siro entro settembre: i tempi per rispettare il vincolo ci sono»

Sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e e Milan “tendenzialmente entro fine settembre bisognerà che il Consiglio comunale si esprima se vogliamo rispettare, come mi pare doveroso, il vincolo posto dalla sovrintendenza”. Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala dettando le nuove tempistiche per la vendita dell’impianto ai club.

“Bisogna sempre rispettare la deadline del 10 novembre e quindi i tempi ci sono ancora – ha aggiunto -. È vero che avremmo preferito cominciare la discussione in Consiglio comunale in luglio ma in questo momento non è una cosa saggia, quindi a settembre si ricomincia”.

“Io confermo che procederemo, quando avremo messo a posto tutto, con una delibera di giunta e poi la porteremo alla decisione del Consiglio”, ha concluso.