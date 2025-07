Niente Camp Nou, il Barça sfiderà il Como nel Trofeo Gamper all’Estadi Cruyff

Sarà il Como di Cesc Fabregas a sfidare il Barcellona nel Trofeo Gamper, storico appuntamento estivo della preparazione dei catalani. Lo ha confermato ufficialmente la società blaugrana in una nota.

“Il Como 1907, squadra italiana di Serie A degli ex blaugrana Cesc Fàbregas e Sergi Roberto, sarà l’avversaria della 60ª edizione del Trofeo Joan Gamper, Festa del Gamper Estrella Damm, che si disputerà il prossimo 10 agosto alle ore 21:00 presso lo Stadio Johan Cruyff”.

“Inizialmente la partita era prevista allo Spotify Camp Nou, ma alla fine sarà lo Stadio Johan Cruyff a ospitare questa edizione, come già accaduto nel 2021, quando le prime squadre maschile e femminile affrontarono la Juventus in una doppia sfida che segnò la prima partecipazione ufficiale del Barça femminile al torneo del Club”.

“La partita contro il Como sarà preceduta dalla presentazione della squadra allenata da Hansi Flick, come parte della “Festa del Gamper Estrella Damm”, e si disputerà dopo tre amichevoli previste durante il tour estivo che porterà il Barça in Giappone per affrontare il Vissel Kobe, e successivamente in Corea del Sud per giocare contro FC Seoul e Daegu FC. L’incontro con la squadra italiana sarà anche l’ultimo test prima dell’inizio della stagione ufficiale in Liga, previsto per il 16 agosto contro il Mallorca”.

“Questa partita sarà storica, poiché rappresenterà il primo confronto tra FC Barcelona e Como. I due club, con rispettivamente 125 e 118 anni di storia, non si erano mai affrontati prima, né in gare ufficiali né in amichevoli”.

“D’altra parte, il Como 1907 sarà la nona squadra italiana a partecipare al trofeo del club blaugrana. Nelle 59 edizioni precedenti ci sono state ben quattordici partecipazioni di squadre italiane, in una classifica guidata da Sampdoria e AC Milan (3), seguite da FC Internazionale e Juventus (2), e Napoli, Parma, AS Roma e Brescia (1)”.

“A livello competitivo, l’avversaria di quest’anno della squadra di Flick è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione di Serie A, classificandosi al decimo posto nel suo ritorno nella massima serie italiana dopo 21 anni di assenza”.

“Il Como presenta anche l’attrattiva di avere tra le sue fila gli ex blaugrana Cesc Fàbregas, attuale responsabile tecnico, e l’ex capitano Sergi Roberto, arrivato al Como nell’agosto 2024 dopo diciotto anni al FC Barcelona. Nella rosa milita anche il difensore Àlex Valle, proveniente dal settore giovanile e che ha debuttato con la prima squadra blaugrana in un’amichevole”.