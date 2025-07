Dove vedere Cagliari Galatasaray tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Cagliari Galatasaray tv streaming, una delle prime amichevoli dei sardi in vista dell’inizio della stagione 2025/26.

La formazione di Fabio Pisacane, scelto da Tommaso Giulini al posto di Davide Nicola per la panchina del Cagliari, affronterà la formazione lombarda reduce dalla promozione in Serie C, grazie alla vittoria del girone B di Serie D.

Dove vedere Cagliari Galatasaray tv streaming – Quando si gioca e le probabili formazioni

Cagliari-Galatasaray si giocherà presso la Raiffeisen Arena di Linz (Austria) con il calcio di inizio fissato per le ore 19.00 di mercoledì 23 luglio 2025.

Le sfida sarà visibile gratuitamente in streaming sul canale Youtube ufficiale del Cagliari. Di seguito l’elenco delle amichevoli precampionato in programma per la formazione sarda: