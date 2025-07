Il fondo USA Apollo entra nello sport: garantito un prestito da oltre 90 milioni al Nottingham Forest

Il fondo statunitense Apollo Global Management Inc. sta mettendo a punto il lancio di un veicolo di capitale permanente dedicato al finanziamento nello sport, considerato sempre più un settore strategico per le società di hedge found.

Come riporta lo statunitense Bloomberg, se il piano di Apollo dovesse andare avanti, il nuovo veicolo si concentrerebbe su una gamma di investimenti, principalmente prestando capitale strategico a lungo termine a leghe e squadre. Valuterà anche la possibilità di acquisire partecipazioni nei club, anche se questa non sarebbe la priorità, hanno aggiunto le fonti, chiedendo l’anonimato poiché si tratta di informazioni riservate.

Apollo ha già realizzato diverse operazioni dirette nel settore sportivo utilizzando capitali provenienti da fondi esistenti, come l’emissione di prestiti a squadre di calcio tra cui lo Sporting Lisbona e il Nottingham Forest. Per quanto riguarda quest’ultima, il fondo USA, secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense Financial Times, ha concesso un prestito da 80 milioni di sterline (pari a 92,3 milioni di euro) segnando il suo primo ingresso noto nel finanziamento della Premier League inglese.

Si tratterebbe di un prestito triennale, concordato lo scorso dicembre, e prevederebbe un tasso d’interesse dell’8,75%. I documenti mostrano che circa 63,5 milioni sono stati utilizzati per rifinanziare debiti esistenti nei confronti della Rights and Media Funding Group, un finanziatore che ha sostenuto anche l’Everton. La restante cifra del prestito servirà come capitale circolante. Il prestito è garantito da beni del club, incluso il City Ground, lo stadio del Forest, che è previsto venga riqualificato.

La strategia e le mosse di Apollo confermano come i gestori di investimenti alternativi stanno cercando nuovi modi per entrare nel settore in rapida crescita della finanza sportiva. Arctos Partners, CVC Capital Partners e Ares Management Corp. hanno già investito in leghe e squadre, mentre Elliott Management e Oaktree Capital Management hanno acquisito, rispettivamente, Milan e Inter, dopo che i precedenti proprietari sono andati in default sui loro prestiti. Elliott ha poi ceduto la società rossonera a RedBird Capital di Gerry Cardinale, rimanendo comunque nel CdA del club per via del vendor loan, recentemente rifinanziato e prolungato dall’attuale patron del club di via Aldo Rossi.

Anche alcuni miliardari legati ad Apollo sono tra gli investitori più noti nel settore. Josh Harris, cofondatore di Apollo, possiede la squadra NFL dei Washington Commanders, mentre Tony Ressler, altro cofondatore di Apollo (e in seguito cofondatore di Ares), è il proprietario principale e governatore degli Atlanta Hawks, squadra della NBA.

Apollo ha recentemente avviato colloqui con l’Atletico Madrid per finanziare un grande progetto di riqualificazione che include la città dello sport attorno allo stadio Civitas Metropolitano Il club sta sviluppando una “Città dello Sport” attorno allo stadio Riyadh Air Metropolitano, che comprenderà un’area a uso misto con negozi, supermercati e spazi per il tempo libero. In questo progetto, infine, è coinvolto anche il fondo Ares, che tra l’altro è già socio di minoranza del club spagnolo. Non si esclude, come riportato dal quotidiano spagnolo Expansión, che Apollo potrebbe ricevere in cambio anche una percentuale di minoranza, entrando così nell’azionariato dell’Atletico Madrid.