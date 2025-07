Dove vedere Bologna Virtus Verona tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Bologna Virtus Verona tv streaming, la seconda delle amichevoli dei rossoblù in vista dell’inizio della stagione 2025/26.

La formazione di Vincenzo Italiano, confermato da Joe Saputo e la società emiliana dopo la vittoria della Coppa Italia e nonostante i tanti corteggiamenti, affronterà la formazione veneta militante in Serie C.

Quando si gioca

Bologna-Virtus Verona si giocherà sul campo di Valles (Bolzano) dove i rossoblù stanno svolgendo il ritiro, con il calcio di inizio fissato per le ore 17.00 di domenica 20 luglio 2025.

Come è successo per la prima amichevole, vinta 8-0 contro i bolzanini del Gitschberg Jochtal (militanti in Promozione), la sfida con il Virtus Verona sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale Youtube del Bologna.

La probabile formazione che potrebbe mettere in campo il tecnico Vincenzo Italiano per questo secondo impegno nella preparazione della stagione 2025/26 da parte del Bologna:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Lykogiannis; El Azzouzi, Freuler; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Immobile. Allenatore: Italiano.

Di seguito l’elenco delle amichevoli precampionato in programma per la formazione rossoblù: